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Дудь ответил на обвинение украинского блогера и выкатил часть интервью без купюр

4 мая 2021, 14:08

По словам журналиста, во время монтажа вырезают то, что сложно слушать и понять.

Дудь ответил на обвинение в цензуре, озвученное Рудским
Обвинение в цензуре, озвученное Иваном Рудским, не осталось без ответа / Скриншот

Российский журналист Юрий Дудь сообщил, что часть интервью с украинским блогером Иваном Рудским (псевдоним Ивангай, EeOneGuy) о Голодоморе, Народном комиссариате внутренних дел СССР и противостоянии между Украиной и РФ была вырезана во время монтажа по нескольким причинам. Также он обнародовал кусок интервью, который был вырезана, без купюр (нет монтажных склеек).

Главная цель интервью – исследование героя, и части беседы, во время которых собеседник не до конца понимает, что хотел сказать, или путается, вырезают, поделился Дудь в своем канале в Telegram.

По его словам, во время монтажа нет цели собрать огненные цитаты для заголовков, и никто не старается выставить собеседника в максимально нелепом свете.

"…Как правило, на монтаже выкидывается все неинтересное, иногда – то, что могло бы быть интересным, но высказано настолько несвязно, что это очень сложно и понять, и просто слушать", – отметил Дудь.

Журналист утверждает, что после выхода интервью получил одобрительное сообщение от блогера.

"В день выхода интервью Ивангай бросил мне в Telegram: "Очень круто, спасибо!". Но ок, вполне допускаю, что он это написал, еще не посмотрев выпуск", – добавил Дудь.

Часть интервью Юрия Дудя с Иваном Рудским, которая была вырезана

Что Иван Рудской говорил Юрию Дудю о Голодоморе, НКВД и о "терках" Украины и РФ

Блогер о Голодоморе

"…все время это происходило – украинские терки, то есть, это еще в корнях. Прабабушка рассказывала – Голодомор, Сталин (советский диктатор Иосиф Сталин – Ред.), типа какие ужасы на селе происходили…".

Рудской об НКВД

"...потом следующее поклонение – дедушка рассказывал, как НКВДшные тройки приходили, отжимали вот это вот все зерно…".

Блогер о "терках" Украины и РФ

"…но сейчас я опять вижу война какая-то, все нечисто, есть терки Украины и России".

Интервью Дудя с Рудским появилось в YouTube в середине марта. В начале мая блогер обвинил журналиста в цензуре.

Рудский утверждал, что "вырезан главный месседж". По словам блогера, он сказал, что его прабабушка – жертва Голодомора, дедушка – жертва НКВД, а теперь Украина имеет войну с Россией.

Каким получилось интервью Юрия Дудя с Иваном Рудским после монтажа – опубликовано видео

Голодомор, агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

Голодомором называют голод, который был в Украине в 1932-1933 годах, пишет Википедия. Голод 32-33 годов 20 века считают геноцидом украинского народа, который организовала власть СССР.

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Юрий Дудь Иван Рудской
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