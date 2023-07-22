"Думает стабильно, поступает по-разному": эксперт сказал, как предсказать поведение Путина

После начала полномасштабного вторжения России в Украину стало понятно, что подход российского диктатора к принятию решений изменился.

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Эксперт объяснил, как понять поведение Путина/ коллаж: Главред, фото: скрин

У российского диктатора Владимира Путина стабильные привычки мышления, однако действует он по-разному. В частности, полномасштабное вторжение в Украину стало разрывом с прежними закономерностями поведения главы Кремля.

Об этом рассказал британо-американский социолог и специалист по России Сэм Грин из лондонского Кингс-колледжа, сообщает BBC. Он объяснил свою методику, как понять поведение Путина и попытаться предсказать его действия, а также то, какие аналитические ошибки можно допустить во время такого анализа.

По словам Грина, в последнее время стало модно рассуждать, что глава Кремля может приказать убить владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина за то унижение, которое он нанес Путину своим вооруженным мятежом. Об этом говорил даже директор ЦРУ Билл Бернс.

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Грин объяснил, что такое предположение основывается на том, что Путин очень мстителен и практикует покушения на своих критиков, политических оппонентов и тех, кого он считает "предателями", хотя в РФ и отрицают причастность к таким покушениям. По словам эксперта, директор ЦРУ Билл Бернс мог допускать возможность попытки убийства Пригожина, обращая внимание на прошлые закономерности поведения Путина: если глава Кремля мстил раньше, то может так же действовать и в будущем. Такой подход к анализу не стоит считать принципиально неверным, но нужно обратить внимание, что он всех подвел накануне полномасштабной войны.

Эксперт отметил, что полномасштабное вторжение в Украину стало разрывом с прежними закономерностями поведения Путина.

Поэтому теперь для попытки спрогнозировать дальнейшие шаги российского диктатора надо задавать не вопрос "Что Путин делал в прошлом?", А "Почему Путин на этот стимул отреагировал таким конкретным способом?". После этого можно попробовать применить его мыслительный процесс в следующих обстоятельствах.

В то же время Грин подчеркивает, что таким образом нельзя "влезть в голову Путина", ведь это в принципе невозможно. Однако такой способ поможет "читать поведение Путина как отражение тех вызовов и возможностей, которые он воспринимает в окружающем мире".

"Другими словами, метод Бернса исходит из того, что привычки и действия у Путина стабильны, поэтому он в будущем продолжит делать вещи, похожие на то, что он делал в прошлом. Мой метод исходит из того, что у Путина стабильные привычки мышления, а действия – необязательно. Почему? Потому что обстоятельства меняются, и по мере того, как они меняются, Путин тоже становится другим", – делится своими соображениями социолог.

Он отметил, что именно так можно объяснить, почему в РФ был арестован Гиркин, который лишь критиковал Путина, но не был арестован Пригожин, который совершил вооруженный мятеж и вел вагнеровцев на Москву.

По мнению социолога, Путин считает, что Пригожин исчерпал свою силу, и дальнейшие репрессии только создадут дополнительные проблемы или это просто не приоритет. А вот арест Гиркина был нужен главе Кремля, потому что Путин хотел остановить тех нелояльных, кто еще не начал действовать. Именно отсюда слухи о чистках генералов и аресте Гиркина, подчеркнул Грин.

"Добавьте к этому очевидное желание Путина и министра обороны Шойгу заткнуть критику ведения ими войны, и арест Гиркина посылает другим "диванным генералам" полезный сигнал, что есть определенные линии, которые переходить нельзя", – подытожил социолог.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Путин верит в то, что сможет пережить Украину и всех, кто ее поддерживает. Необходимо убедить президента РФ в обратном, и это изменит позиции страны-агрессора России относительно мира.

Также ранее сообщалось, что Китай недоволен Путиным и может на него надавить. КНР может надавить на российского диктатора Владимира Путина, потому что в Пекине недовольны тем, что страна-агрессор Россия вышла из зернового соглашения и заблокировала экспорт зерна из Украины, об этом сообщает издание The Washington Post.

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