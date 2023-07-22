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"Путин верит в то, что сможет пережить Украину": Блинкен озвучил "рецепт" мира

Анна Ярославская
22 июля 2023, 10:56 обновлено 22 июля, 11:09
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Для того чтобы Россия изменила позицию по установлению мира в Украине, нужно решить фундаментальную проблему, считает Энтони Блинкен.
Энтони Блинкен, Владимир Путин
Энтони Блинкен заявил, что Путин верит, что сможет пережить Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин верит в то, что его режим сможет пережить Украину и всех, кто ее поддерживает. Необходимо убедить президента РФ в обратном, и это изменит позиции страны-агрессора России относительно мира. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на Аспеновском форуме безопасности.

"Фундаментальная проблема заключается в том, что президент Путин верит, продолжает верить, что он может пережить Украину, может пережить всех, кто поддерживает Украину. Крайне важно, чтобы мы убедили его в обратном… Украина никуда не денется и будет иметь средства для защиты", - сказал Блинкен, передает Укринформ.

По словам госсекретаря США, речь идет прежде всего о поддержке Украины со стороны многих стран, и, в частности, стран G7.

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Госсекретарь США также не видит "изменений в голове Путина, что РФ изменит свою позицию" относительно войны.

"Сейчас мы этого не видим", - отметил Блинкен.

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин выдал новый бред о войне в Украине, контрнаступлении ВСУ и поставках западного оружия. Он заявил, что советское оружие, которое есть у РФ, якобы "лучше" западного, переданного Украине. При этом хозяин Кремля попытался снять с себя ответственность за продолжительность войны в Украине и обвинил во всем Запад.

Также Путин озвучил свои условия для возобновления зерновой сделки. Диктатор уверяет, что "готов рассмотреть" возвращение к соглашению, если "будут реализованы все без исключения… принципы участия РФ".

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