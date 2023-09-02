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"Единственный пахан": Подоляк объяснил, зачем Путин приехал в регион, где погиб Пригожин

Анна Ярославская
2 сентября 2023, 10:56 обновлено 2 сентября, 11:02
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Преступника обязательно тянет на священное место преступления, сказал советник Офиса президента Михаил Подоляк.
Владимир Путин
Путина "тянет на место преступления" - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот

1 сентября российский диктатор Владимир Путин уехал в Тверскую область, где ранее погиб главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что таким образом "преступника тянет на место преступления".

По словам Подоляка, таким образом Путин хочет показать то, что он - "главный пахан".

"Скорый визит Путина в Тверскую область — как наглядная иллюстрация известного криминологического феномена: преступника обязательно тянет на священное место преступления. В данном случае — место ликвидации Пригожина. Чтобы окончательно зафиксировать в российских элитах: я — единственный пахан", — написал советник главы ОП в соцсети X.

видео дня

Отметим, ранее российские пропагандисты опубликовали видео, на котором Путин якобы посещает Тверскую область РФ. По словам спикера Кремля Дмитрий Пескова, президент РФ решил побывать на "местах предков".

"После посещения "Сенежа" сегодня Путин принял решение посетить свои родные места, откуда идет его род. Это действительно так. Сведения и видеоматериалы о посещении мы предоставим на днях", — заявил Песков.

Отметим, примерно в 200 км от Тургиново расположено Куженкино Бологовского района Тверской области, где за девять дней до этого потерпел крушение самолет с владельцем ППК "Вагнер" Евгением Пригожиным на борту.

В Telegram появилось видео, на котором кортеж Путина останавливается, а сам президент выходит из машины и направляется к толпе.

На видео слышно, как люди говорят Путину, что "рады его видеть", а также желают ему "долгих лет жизни". Кроме того, были озвучены жалобы на нехватку жилья и недостаточное количество специалистов в регионе.

Смотрите видео - Путин приехал в Тверскую область РФ:

Путин приехал в Тверскую область

Смерть Пригожина в России

23 августа в России упал самолет с Пригожиным - руководителем боевиков ЧВК Вагнер. Все находившиеся на борту погибли. В РФ сказали, что в самолете находился сам Пригожин и его соратники, среди которых – Дмитрий Уткин.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что Путин "почти наверняка" приказал убить Пригожина. По мнению специалистов, теперь будущее боевиков ЧВК Вагнер под большим вопросом.

В Кремле сделали заявление о гибели Пригожина. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль непричастен к крушению самолета с Пригожиным и его соратниками.

Тем временем в России засекретили время и место захоронения главаря "вагнеровцев" в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что похоронили Пригожина на Пороховском кладбище рядом с могилой отца.

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новости России Евгений Пригожин Михаил Подоляк ЧВК Вагнер
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