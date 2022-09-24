Экс-президент Монголии призвал россиян не воевать в Украине, а бурятам предложил убежище

Экс-президент Монголии бурятам предложил убежище от войны / https://ua.depositphotos.com/ скриншот из видео

Бывший президент Монголии Цахиагийн Элбегдорж поддержал Украину в войне против РФ, а также обратился к россиянам с призывом ‒ не участвовать в этой войне на стороне Кремля. Политик записал целый видеоролик по этому поводу.

Элбегдорж подчеркнул, что именно национальные меньшинства России больше всего пострадали от действий Владимира путина. Потому-то их он в первую очередь призвал выезжать в Монголию бурятов, тувинцев и калмыков. А "коренных москвичей" и "настоящих русских" его приглашение не касается.

"Буряты, тувинцы и калмыки пострадали больше всего. Они использовались как пушечное мясо. Сотни пропали без вести. Тысячи были убиты. Мы, монгольцы, встретим вас с распростертыми объятиями и сердцем", – заверил Элбегдорж.

Также он призвал всех россиян не бороться против украинцев, а диктатора Владимира путина – не убивать людей.

Интересно, что в кадре Элбегдорж появился с сине-желтой лентой. Он выразил глубокий восторг Украиной и подчеркнул, что путину не удастся убить Украину и свободу.

Напомним, в российских глубинках достаточно серьезно растет общественная напряженность из-за войны. Несмотря на большое количество добровольцев, готовых за деньги отправиться воевать в Украину, жители Сибири и Дальнего Востока с каждым днем начинают понимать последствия полномасштабного вторжения.

В начале боевых действий погибших оккупантов, которых все же вывезли с поля боя, хоронили за средства региональных бюджетов, но деньги очень быстро закончились. Поэтому за похороны якутов и бурят начали платить родственники погибших.

Стоимость захоронений погибших солдат в России почти неподъемна для семей оккупантов, поскольку ритуальные службы значительно повысили стоимость захоронений из-за большого спроса, приобрести дешевые гробы жители глубинки не могут из-за нехватки товара, а за места на кладбищах приходится отдавать круглые суммы.

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