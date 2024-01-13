Эксперт пояснил, велики ли шансы на большую войну в Йемене

Вероятность сценария полномасштабной войны в Йемене низкая, потому что никто не захочет начинать наземную операцию там, считает Илия Куса.

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Вероятность сценария полномасштабной войны в Йемене низкая - Илия Куса / коллаж Главред, фото УНИАН и GoogleMaps

Крайне невысока вероятность того, что конфликт в Йемене перерастет в военные действия по типу израильского. Об этом интервью Главреду рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса.

"Вероятность этого сценария низкая, потому что никто не захочет начинать наземную операцию в Йемене. Это была разовая акция, и об этом уже сообщил министр обороны Великобритании, который сказал, что они не планируют дальнейшие удары по территории Йемена. В Пентагоне также говорили, что это ответная акция и в дальнейшем никаких наземных операций (например, против хуситов и свержения их власти на севере Йемена) не планируется. По этой причине такой войны, как между Израилем и ХАМАС, не будет", ‒ сказал он.

Кто такой Илия Куса Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего". видео дня По образованию Илия – аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока. Владеет английским и арабским языками. Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

Атаки на корабли в Красном море

Хуситы, которые контролируют большую часть Йемена, нацелились на судоходные пути по Красному морю, чтобы продемонстрировать свою поддержку палестинской исламистской группировке ХАМАС. Эти нападения нарушили международную торговлю на ключевом маршруте между Европой и Азией, на который приходится около 15% мирового судоходства.

Хуситы стали преследовать коммерческие суда после того, Израиль начал воздушную и наземную кампанию в секторе Газа. Повстанцы пообещали не останавливаться до тех пор, пока Израиль не прекратит атаку.

Действия хуситов в Красном море побудили многих коммерческих судоходцев направить свои суда в обход, чтобы не подвергаться риску новых нападений. Это увеличило время судоходства и угрожало разрывом цепей поставок.

Корабли США и Великобритании и американские истребители сбили 18 беспилотников, две крылатые ракеты и противокорабельную ракету. А в четверг хуситы выпустили противокорабельную баллистическую ракету в Аденский залив. По словам американских официальных лиц, эта атака стала 27-м нападением на коммерческое судоходство, совершенным группировкой с 19 ноября.

В ночь на 12 января Соединенные Штаты Америки и Великобритания нанесли удары по целям, связанным с повстанцами-хуситами в Йемене. Взрывы прогремели в Ходейде, Таисе, Сааде.

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