Элитная яхта и военный эскорт: СМИ узнали новые факты о любовнице Путина

Светлана Кривоногих / Проект

Отец жительницы Санкт-Петербурга Светланы Кривоногих, которой приписывают связь с президентом РФ Владимиром Путиным, жил вместе с семьей в коммунальной квартире и имел пагубное пристрастие к алкоголю.

Как пишет Sobesednik.ru, кроме алкоголя он имел за плечами еще и судимость.

"А мать миллиардерши Надежда, которой до сих пор принадлежит та самая 19-метровая комната в коммуналке, одно время еще и замещала дочь в списке владельцев горнолыжного курорта Игора", - отмечается в материале.

Также сообщается, что у Кривоногих, которая якобы родила от Путина дочь, есть элитная яхта Альдога, владельцем которой записана ее компания Пульс.

"Длина яхты около 40 метров, две палубы, три спальни, место постройки — Италия, а стоимость — полмиллиарда рублей. Яхту регулярно видят в окрестностях Санкт-Петербурга, и порой не одну, а с почетным эскортом охраны", - рассказали журналисты.

Подчеркивается, что яхту подруги Путина сопровождает новейший противодиверсионный катер Балтфлота РФ.

Экипаж корабля составляет боевая группа отряда противодействия подводным диверсионным силам и средствам, вооруженная не только штатными крупнокалиберными пулеметами, но и специальными подводными пистолетами, подводными автоматами, а также холодным оружием, добавили авторы материала.

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Владимир Путин и Светлана Кривоногих: