УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Элитная яхта и военный эскорт: СМИ узнали новые факты о любовнице Путина

28 ноября 2020, 19:33

Светлана Кривоногих владеет элитной яхтой Альдога.

Светлана Кривоногих
Светлана Кривоногих / Проект

Отец жительницы Санкт-Петербурга Светланы Кривоногих, которой приписывают связь с президентом РФ Владимиром Путиным, жил вместе с семьей в коммунальной квартире и имел пагубное пристрастие к алкоголю.

Как пишет Sobesednik.ru, кроме алкоголя он имел за плечами еще и судимость.

"А мать миллиардерши Надежда, которой до сих пор принадлежит та самая 19-метровая комната в коммуналке, одно время еще и замещала дочь в списке владельцев горнолыжного курорта Игора", - отмечается в материале.

Также сообщается, что у Кривоногих, которая якобы родила от Путина дочь, есть элитная яхта Альдога, владельцем которой записана ее компания Пульс.

"Длина яхты около 40 метров, две палубы, три спальни, место постройки — Италия, а стоимость — полмиллиарда рублей. Яхту регулярно видят в окрестностях Санкт-Петербурга, и порой не одну, а с почетным эскортом охраны", - рассказали журналисты.

Подчеркивается, что яхту подруги Путина сопровождает новейший противодиверсионный катер Балтфлота РФ.

Экипаж корабля составляет боевая группа отряда противодействия подводным диверсионным силам и средствам, вооруженная не только штатными крупнокалиберными пулеметами, но и специальными подводными пистолетами, подводными автоматами, а также холодным оружием, добавили авторы материала.

Читайте также"Участвовала в эксперименте": Путин похвастался, что его дочери ввели скандальную вакцину от COVID-19

Владимир Путин и Светлана Кривоногих:

  • Ранее СМИ писали, что в 2003 году близкая подруга Владимира Путина – жительница Петербурга Светлана Кривоногих – родила ему дочь, девочку назвали Елизавета.
  • Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что впервые слышит о такой женщине.
Владимир Путин Светлана Кривоногих
Сейчас вы просматриваете новость «Элитная яхта и военный эскорт: СМИ узнали новые факты о любовнице Путина». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Жесткий ультиматум для Байдена: Трамп назвал главное условие передачи власти в СШАЖесткий ультиматум для Байдена: Трамп назвал главное условие передачи власти в США Озвучен прогноз на внешнеполитический курс Байдена - CNNОзвучен прогноз на внешнеполитический курс Байдена - CNN Появилось видео, как корабль РФ Адмирал Виноградов вытесняет эсминец США Джон МаккейнПоявилось видео, как корабль РФ Адмирал Виноградов вытесняет эсминец США Джон Маккейн Помпео назвал главную причину нового санкционного удара США по РоссииПомпео назвал главную причину нового санкционного удара США по России Подруга Путина родила ему внебрачную дочь: в Кремле резко ответили на расследование СМИПодруга Путина родила ему внебрачную дочь: в Кремле резко ответили на расследование СМИ
Следующий материал

Последние новости

19:52
План "ЛДНР" по Донбассу: Кравчук рассказал о заявлении Грызлова
19:33
Элитная яхта и военный эскорт: СМИ узнали новые факты о любовнице Путина Видео
18:51
В Киеве у мемориала жертвам Голодомора на журналистку напали в прямом эфире Видео
18:47
В России мужчины украли крышку люка, провалились и попали на видео Видео
18:42
СМИ назвали дату возобновления строительства Северного потока-2 Видео
Реклама
18:18
В Слуге народа распекли карантин выходного дня и призвали вводить локдаун Видео
18:12
В Польше украинские студенты получили тяжелые ранения
17:39
Во Франции сделали заявление о планах по Нагорному Карабаху Видео
17:35
"Удавка на шее диктатора": в Беларуси раскрыли новую тактику свержения Лукашенко Видео
17:30
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
17:24
Погибли свыше 10 военных РФ: СМИ узнали о взрыве в Горловке
17:01
Гороскоп на 29 ноября для всех: закалка или уничтожение и вредитель рядом Видео
16:56
"Россия выжидает": Тихановская объяснила, зачем хочет встретиться с Путиным Видео
16:54
Астролог назвал идеальное время для признания в любви
16:45
Байден намерен жестко противостоять Пекину, конфликт США и Китая неизбежен – New York Times Видео
16:30
Украину согреет тепло из Арктики: метеоролог предупредила об аномалии зимой Видео
16:25
Обалденные сочные тефтели с рисом – рецепт Видео
16:03
Врач рассказала, как лечить COVID-19 дома Видео
16:02
Военный эксперт раскрыл, каким странам грозит "война" с Байденом Видео
15:54
"Тут без вариантов": в Раде дали прогноз насчет локдауна на Новый год
Реклама
15:34
"Хочу тебя целовать", "Тебя хочу": "слугу народа" в Раде застукали за пикантной перепиской Видео
15:18
Убитый в Иране физик-ядерщик занимался разработкой баллистических ракет Видео
14:51
Арахамия рассказал, что решили в Кабмине по поводу введения локдауна Видео
14:47
В Киеве в жутком ДТП погибла пассажирка такси
14:38
Тихановская объяснила свою позицию о принадлежности Крыма Видео
14:30
"Убивают сейчас": у посольства РФ Нацкорпус устроил акцию с файерами и крестами Видео
14:24
Назван чистый капитал Диего Марадоны: что оставил после себя легендарный футболист Видео
13:51
В Крыму отреагировали на возвращение полуострова в Украину при помощи США Видео
13:43
"ДНР" и "ЛНР" отказались менять пленных до конца года - СМИ Видео
12:58
"Россия будет пасти задних": Арестович рассказал о сценариях по Донбассу
12:57
В НАТО прояснили вопрос военной угрозы Китая
12:27
Подарок Трампа: в США перед инаугурацией Байдена назначены пять смертных казней Видео
12:14
Степанов подвел итоги своей борьбы с COVID-19 Видео
11:55
Тотальный локдаун в Украине: у Зеленского раскрыли план помощи бизнесу Видео
11:20
Китайские ученые "указали пальцем" на настоящую родину коронавируса Видео
11:19
Диего Марадона похоронен без одного органа – западные СМИ
10:48
Десятки самолетов доставляют вакцину от коронавируса Pfizer по миру - WSJ Видео
10:36
Андрей Шевченко описал Диего Марадону одним словом Видео
10:07
Гороскоп на 28 ноября для всех: фартовые начинания, пик невезухи и заражение ауры Видео
09:59
Есть ли шанс, что жизнь в Украине в обозримом будущем улучшится мнение
Реклама
09:49
В Тегеране застрелили "отца иранской бомбы" Видео
09:31
Врач рассказал, как отделаться от последствий коронавируса Видео
09:25
Как укрепить ногти в домашних условиях: простые и эффективные способы Видео
09:02
Американский салат Кобб – рецепт и главное правило
09:00
"Локдаун неизбежен": астролог предупредил, когда пик пандемии COVID-19
08:55
Коронавирус в Киеве взял новую высоту - за сутки поставили более 1700 диагнозов COVID-19 Видео
08:39
Киеву спрогнозирован "погодный переворот": о чем предупредил синоптик Видео
08:23
Порошенко лепит из своих конкурентов воплощение зла мнение
08:15
Коронавирус в Украине 28 ноября – за сутки выявили еще более 16 тысяч больных Видео
07:44
Помпео назвал главную причину нового санкционного удара США по России Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять