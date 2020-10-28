Эрдоган обратился к Путину и назвал условие Турции по Нагорному Карабаху

Эрдоган готов поговорить с Азербайджаном и призвал Путина провести переговоры с Арменией.
Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал Россию к совместному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Для этого Москве следует провести переговоры с Ереваном, а Анкаре поговорить с Баку. Стороны должны понять, существует ли возможность для решения данного вопроса.
Об этом глава Турецкой республики заявил в ходе своего выступления в парламенте Турции в среду, 28 октября, сообщает информагентство Reuters.
По его словам, в ходе переговоров с Путиным он призвал Россию к совместному решению вопроса армяно-азербайджанского вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе. Турция и Россия должны провести переговоры с Азербайджаном и Арменией на предмет возможности завершения конфликта.
"Мы обсудили с Путиным события в Карабахе. Мы сказали: приходите на Кавказ, решите этот вопрос. Если хотите, давайте вместе решим. Вы поговорите со своими партнерами, мы - со своими. Пусть наши главы МИД и другие тоже поговорят. Главное понять, решим мы этот вопрос или нет. Давайте уже это закончим", - сказал Эрдоган.Читайте такжеЭрдоган запросил переговоры с Путиным по Карабаху: о чем договорились
Также он добавил, что в процессе переговоров стороны должны учитывать позицию и интересы Турции.
"Мы проинформировали Путина о "красной черте" Анкары по данному вопросу", - подчеркнул Эрдоган.
Роль Турции и России в конфликте в Нагорном Карабахе
- Официальная Анкара с момента начала новых военных действий в Нагорном Карабахе выступила на стороне Азербайджана. Президент Турции Реджеп Эрдоган выступает за проведение военной операции Баку в Карабахе и призывает Армению вывести оттуда свои войска.
- Армения обвиняет Турцию в том, что Анкара задействовала в Нагорном Карабахе свои вооруженные силы и перебросила в зону конфликта боевиков из Сирии.
- В США утверждают, что Турция помогает Азербайджану в нагорно-карабахском конфликте и призывают Анкару прекратить вмешательство в военные действия Баку и Еревана.
- Россия – наряду с США и Францией – выступает гарантом урегулирования военного конфликта в Нагорном Карабахе. 1 октября Париж, Вашингтон и Москва призвали Армению и Азербайджан к прекращению огня и решению вопроса в дипломатической плоскости.
- Несмотря на то, что Армения является участником организации ОДКБ, Россия не намерена оказывать помощь Еревану в Нагорном Карабахе, так как гарантии коллективной безопасности не распространяются на эту территорию.
- В Госдуме РФ не исключают, что Россия может провести десантную операцию в Армению, чтобы усилить военные позиции Еревана в нагорно-карабахском конфликте.