Эрдоган обратился к Путину и назвал условие Турции по Нагорному Карабаху

Турция хочет понять, есть ли возможность для решения конфликта в Нагорном Карабахе - Эрдоган / Reuters

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал Россию к совместному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Для этого Москве следует провести переговоры с Ереваном, а Анкаре поговорить с Баку. Стороны должны понять, существует ли возможность для решения данного вопроса.

Об этом глава Турецкой республики заявил в ходе своего выступления в парламенте Турции в среду, 28 октября, сообщает информагентство Reuters.

По его словам, в ходе переговоров с Путиным он призвал Россию к совместному решению вопроса армяно-азербайджанского вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе. Турция и Россия должны провести переговоры с Азербайджаном и Арменией на предмет возможности завершения конфликта.

"Мы обсудили с Путиным события в Карабахе. Мы сказали: приходите на Кавказ, решите этот вопрос. Если хотите, давайте вместе решим. Вы поговорите со своими партнерами, мы - со своими. Пусть наши главы МИД и другие тоже поговорят. Главное понять, решим мы этот вопрос или нет. Давайте уже это закончим", - сказал Эрдоган.Читайте такжеЭрдоган запросил переговоры с Путиным по Карабаху: о чем договорились

Также он добавил, что в процессе переговоров стороны должны учитывать позицию и интересы Турции.

"Мы проинформировали Путина о "красной черте" Анкары по данному вопросу", - подчеркнул Эрдоган.

Роль Турции и России в конфликте в Нагорном Карабахе