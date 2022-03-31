Эрдоган сделал заявление о гарантиях Турции по безопасности для Украины и санкциях против России

Турция пока не собирается запускать санкции против России - Эрдоган / Офис президента

Турция готова стать одной из стран-гарантов безопасности Украины, однако нужно будет уточнить детали. Позиция Анкары по поводу санкций против России остается прежней – государство не будет запускать ограничения. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган.

Как сообщает NTV, он рассказал о том, что Турция не против стать гарантом безопасности Украины. Однако детали соглашения следует уточнить.

"Мы (Турция) можем быть одной из стран-гарантов в части обеспечения безопасности Украины. Однако, конечно, детали этого должны быть уточнены", - отметил Эрдоган.

Также он добавил, что турецкое государство пока не собирается вводить какие-либо санкции в отношении России.

"Никаких действий против Турции со стороны России в рамках этой цепочки санкций не предпринималось", - подчеркнул Реджеп Эрдоган.

Напомним, ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит результатов переговоров Украины и России в Стамбуле.

По его словам, в диалоге сторон произошли изменения – Москва больше не требует статуса для русского языка, а разговоров о демилитаризации стало меньше. Украина готова к нейтральному статусу, однако Киев настаивает на серьезных гарантиях безопасности.