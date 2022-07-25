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Эрдоган жестко упрекнул Запад в "неправильном подходе" к Путину

25 июля 2022, 23:55

У западных политиков "совершенно неправильный подход" к лидеру России Владимиру Путину, сказал президент Турции.

Эрдоган
У Запада совершенно неправильный подоход к Путину / Reuters

У западных политиков "совершенно неправильный подход" к лидеру России Владимиру Путину, в связи с этим получают от него аналогичный жесткий ответ, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью для TRT.

"Мы смотрим и на Путина, и на (президента Украины, - ред.) Зеленского как на друзей, а не врагов. Более того, подход Запада к господину Путину неправильный… Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Так не подобает политикам. Какое отношение к нему проявишь, то и получишь", - заявил он.

Дальнобойные ракетные системы HIMARS в Украине

Глава Офиса президента Андрей Ермак 24 июля сделал заявление о том, что власти договорились с Западом по поводу новых поставок дальнобойной артиллерии. По словам руководителя ОП, Украина ожидает получения 25-30 единиц реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS.

Журналисты The Washington Post опубликовали статью, в которой командир батальона 93 механизированной бригады ВСУ Богдан Дмитрук заявил, что после получения HIMARS некоторым батальоном удается сохранить больше жизней своих солдат. Кроме того, по его словам, войска российские оккупанты пытаются адаптироваться к новым условиям и отодвигают военную технику вглубь, чтобы вывести ее из-под удара HIMARS.

Глава Минобороны Алексей Резников 25 июля рассказал о том, что армия Украины уничтожила уже 50 складов войск России. По словам министра, эффективные действия ВСУ разрушают логистику оккупантов и не позволяют им вести активные боевые действия.

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