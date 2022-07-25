"Прямая дорога в пропасть": Захарова открыто угрожает Украине и Евросоюзу

Захарова снова разразилась обвинениями / ТВЦ

Россия расценивает смелые заявления Украины и ЕС о намерении достичь победы на поле боя как "прямую дорогу в пропасть", говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

По словам представительницы МИД РФ, решение ЕС о предоставлении пакета военной помощи для Украины якобы говорит о неготовности содействовать политическому урегулированию.

"Поставками украинцам вооружений и военной техники ЕС продолжает инвестировать в дальнейшие боевые действия. И при этом лицемерно публично заявляет, что якобы протягивал России "оливковую ветвь мира". Любые попытки добиться победы на поле боя - прямая дорога в пропасть как для Киева, так и для Брюсселя", - отметила Захарова.

Дальнобойные ракетные системы HIMARS в Украине

Глава Офиса президента Андрей Ермак 24 июля сделал заявление о том, что власти договорились с Западом по поводу новых поставок дальнобойной артиллерии. По словам руководителя ОП, Украина ожидает получения 25-30 единиц реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS.

Журналисты The Washington Post опубликовали статью, в которой командир батальона 93 механизированной бригады ВСУ Богдан Дмитрук заявил, что после получения HIMARS некоторым батальоном удается сохранить больше жизней своих солдат. Кроме того, по его словам, войска российские оккупанты пытаются адаптироваться к новым условиям и отодвигают военную технику вглубь, чтобы вывести ее из-под удара HIMARS.

Глава Минобороны Алексей Резников 25 июля рассказал о том, что армия Украины уничтожила уже 50 складов войск России. По словам министра, эффективные действия ВСУ разрушают логистику оккупантов и не позволяют им вести активные боевые действия.

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