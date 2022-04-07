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ЕС одобрил пятый пакет санкций и эмбарго на российский уголь

7 апреля 2022, 22:46

В пятый санкционный пакет включены российские бизнесмены, журналисты и военные.

Евросоюз, флаг
ЕС одобрил пятый пакет санкций и эмбарго на российский уголь / Reuters

Послы стран Евросоюза одобрили пятый пакет санкций против России - ограничения включают запрет на импорт российского угля, информирует BFM TV.

По данным издания, переговоры о пятом пакете санкций и эмбарго на импорт российского угля продолжались несколько часов. В итоге стороны пришли к соглашению. Однако газ и нефть из России под ограничения не попали.

В пятый санкционный пакет включены российские бизнесмены, журналисты и военные. Кроме того, ограничения предусматривают запрет на поставку оружия в Россию.

Война России против Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление, согласно которому Россия по-прежнему будет пытаться захватить Украину военным путем. Сейчас российские войска работают над перегруппировкой своих подразделений. В ближайшие недели они могут продвинуться на восточном и южном направлениях. Они осуществят попытку захватить все районы Донбасса.

Президент Зеленский сказал, что Украина готовится к наступлению России на восток. Оккупанты стягивают большое число войск и техники в направлении Донбасса и Харькова. По его словам, санкции против Москвы не останавливают военную агрессию Кремля, поэтому их следует усилить.

Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал о том, что РФ стала применять авиацию в основном на Донбассе. На остальной территории Украины россияне стали опасаться задействовать авиацию, поскольку против нее эффективно работает украинская система противовоздушной обороны.

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