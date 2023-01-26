Если Путин отойдет от власти, в России начнется "большой передел" - Шейтельман

В более отдаленной перспективе это очень вероятно, потому что у России и ее элит практически нет выхода, считает политтехнолог.

​

Гражданская война в России неизбежна - Михаил Шейтельман / Коллаж УНИАН, скриншот

​Гражданская война в России на фоне войны в Украине почти неизбежна. Об этом в интервью Главреду рассказал Об этом в интервью Главреду рассказал политтехнолог, публицист Михаил Шейтельман.

"В ближайшем будущем – нет, но к ней [к гражданской войне] уже начали готовиться. В более отдаленной перспективе это очень вероятно, потому что у них и выхода особо нет. Если Украина сможет победить россиян (ведь мы пока не победили), то им придется воевать между собой за собой за оставшиеся ресурсы", - говорит Шейтельман.

По его мнению, то, как скоро может начаться такая война, будет зависеть от ряда факторов.

"Предположим, Украина победила. А дальше вопрос – удержится ли Путин. Если не Путин – то кто? Это тоже важный вопрос, потому что если поставить вместо Путина Патрушева, то гражданская война может еще долго не начаться, а если сына Патрушева – то начнется сразу", - отметил Шейтельман.

По словам политтехнолога, заморозить Россию, то есть превратить ее в Северную Корею, можно только при Путине.

"Если Путина заменить на кого-то, то вариант Северной Кореи не прокатит, тогда будет вариант "большого передела". Потому что, прежде всего, будут делить имущество Путина и его клана, которое в настоящий момент сравнимо с имуществом всех остальных в России. И при дележе этого имущества без вооруженной борьбы просто не обойтись", - пояснил эксперт.

Ранее Главред писал, что российские элиты готовятся к гражданской войне. По словам политолога и публициста Андрея Пионтковского, на фоне проигрыша России в войне, гражданская война начнется сразу и агрессивно. В ней представители элит могут объединиться в вооруженные кланы, вероятно, по этническим признакам, которые будут воевать между собой.

Также шведский эксперт, исследователь России Штефан Хедлунд считает, что есть три сценария будущего России после войны. Помимо гражданской войны, поражение России в развязанной ею войне может привести к краху государства и даже сохранению режима Путина с последующей "структурной милитаризацией".

Гражданская война в России - новости: