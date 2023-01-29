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"Это трагедия. Ради чего гибнут люди?": российский генерал жестко "проехался" по Минобороны РФ

29 января 2023, 19:01
Российский генерал подчеркнул, что развязанная Россией война против Украины, которую он назвал "спецоперацией", является трагедией для РФ.
'Это трагедия. Ради чего гибнут люди?': российский генерал жестко 'проехался' по Минобороны РФ
Российский генерал резко "наехал" на Шойгу / Минобороны РФ, Википедия

Бывший вице-президент РФ, 75-летний генерал-майор в отставке Александр Руцкой заявил, что российская армия не в состоянии проводить оперативно-стратегические наступательные операции, поскольку ВС РФ руководят некомпетентные люди, которые никогда не служили в армии.

Как отметил Руцкой во время одного из мероприятий Общероссийского движения предпринимателей, в начале вторжения Кремль придумал поводы для развязывания большой войны, утверждая о необходимости провести "денацификацию" и "демилитаризацию". Но после ряда военных неудач руководство РФ уже забыло о своих "целях".

"То, что сейчас происходит, объясняется тем, что наши вооруженные силы не в состоянии проводить оперативно-стратегические наступательные операции. 22 года ВС РФ командуют люди, не служившие в армии. Четверть века вооруженными силами руководят вообще некомпетентные люди. Что может произойти с вооруженными силами? Вот вам итог. Министр обороны у нас в армии не служил, военного образования нет, и пять его заместителей в армии вообще не служили. Что это за Министерство обороны?", - сказал Руцкой.

Российский генерал подчеркнул, что развязанная Россией война против Украины, которую он назвал "спецоперацией", является трагедией для РФ, потому что россиян отправляют на бессмысленную гибель.

"Эта "СВО" - трагедия для нашей страны. Потому что гибнут люди, бессмысленно гибнут люди. Хотя вывеска и лозунг: "Защищаем Россию". Где они защищают Россию? Ради чего они гибнут? А когда люди гибнут бессмысленно, то это уже трагедия", - заявил он.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин впервые с начала полномасштабной войны России против Украины употребил слово "война". Так, глава Кремля признал, что его армия ведет войну в Украине, а не так называемую "спецоперацию". Кроме того, Путин заявил, что якобы Россия стремится к окончанию войны.

"Наша цель - не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы этого хотим и будем стремиться. Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно", - сказал российский диктатор.

Кроме того, Путин заявил, что целью войны в Украине является попытка "объединить русский народ". Глава Кремля цинично заявил, что Москва действует в правильном направлении. Также президент страны-агрессора считает, что подавляющее большинство россиян готовы "все положить" ради своей страны.

"Что касается основной части – 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах родины, здесь для меня ничего необычного нет. Это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия – особая страна. И у нас живут особые люди", - сказал Путин.

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война в Украине Минобороны РФ Владимир Путин война России и Украины
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