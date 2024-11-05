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Это уже далеко не Байден: эксперт объяснил, как будет отличаться политика Харрис

Даяна Швец
5 ноября 2024, 22:19
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Камала Харрис и Джо Байден являются представителями разных политических групп Демократической партии.
Это уже далеко не Байден: эксперт объяснил, как будет отличаться политика Харрис
Эксперт прокомментировал вероятную политику Харрис / Коллаж: Главред, фото: x.com/KamalaHarris

О чем говорится в заявлении Дубовика:

  • Харрис и Байден входят в разные политические группы Демократической партии
  • Харрис не имеет древних страхов эскалации
  • Харрис может вести другую политику, чем Байден, в отношении воюющих стран

Поддержка Украины продолжится, если Камала Харрис, представитель Демократической партии, победит на выборах президента США. Однако, следует учитывать, что, в отличии от ее однопартийца действующего президента Соединенных Штатов, ее внешняя политика может быть совсем другой.

С таким мнением сегодня, 5 ноября, в эфире телеканала FREEДОМ выступил директор Центра международных исследований Владимир Дубовик.

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По его словам, Камала Харрис и Джо Байден являются представителями разных политических групп Демократической партии. К тому же, демократка - из другого поколения лидеров.

"Это может сыграть определенную роль в изменениях, которые могут произойти. Например, Байден убежден, что нужны серьезные связи с трансатлантическими партнерами, традиционными европейскими союзниками, НАТО, Европейским Союзом. Очень важной, по его мнению, является коалиция, государств, которая возникла после начала российского массового вторжения в Украину.

Харрис с ним не расходится публично в этом вопросе, она тоже соглашается с этим, однако, наверное, ее драйв, ее желание укрепить трансатлантическую солидарность может быть не таким заметным, как у Байдена, который вырос как политик еще в годы холодной войны, когда западное сплочение против советской угрозы было принципиально важным", - пояснил свое мнение Дубовик.

Кроме этого, директор Центра международных исследований подчеркнул, что Харрис не обременена страхами эскалации, которые корнями уходят в годы холодной войны и ядерного противостояния между СССР и США.

"Поэтому, возможно, теоретически она может смелее немного действовать с точки зрения отвержения этих страхов относительно эскалации со стороны России, в том случае, если Америка что-то даст или не даст, какое-то оружие или разрешение использовать это оружие для Украины. Поэтому в этом смысле могут быть какие-то новые моменты", - считает эксперт.

Выборы президента США 2024 года

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании.

25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок.

В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты.

Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем.

В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Дубовик высказал предположение, что Харрис может вести несколько иную политику, чем Байден, в отношении не только Украины. В качестве примера он приводит и другие страны - Израиль, Палестину, в целом Ближний Восток.

Президентские выборы в США, Харрис, Трамп, инфографика
Президентские выборы в США / Инфографика Главред

"Камала Харрис занимает более критическую позицию относительно военных действий, которые Израиль проводит в секторе Газа, поэтому она может занять более жесткую позицию в отношении Израиля. Никто не прогнозирует, что Израиль перестанет быть важным союзником Америки. Такого разрыва мы не ожидаем. Однако большее давление может быть для того, чтобы Израиль прекратил военные действия или по крайней мере вел их каким-то другим образом, чтобы не гибли гражданские жители", - высказал мнение Дубовик.

Однако, как убежден в целом эксперт, Харрис будет продолжать политику администрации президента Байдена, частью которой она является.

Выборы в США - что известно

Ранее Главред объяснял, когда будут известны результаты голосования. Как известно, за пост соревнуются действующий вице-президент США Камала Харрис и бывший президент США Дональд Трамп.

К слову, Дональд Трамп прямо рассказал, что будет, если он проиграет. Он заявляет, что не будет призывать своих сторонников не проявлять агрессию.

Что интересно, РФ пытается сорвать выборы в США. Секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер обратил внимание, что на участках уже были проблемы.

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