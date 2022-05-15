"Европа аплодирует стоя": Захарову "бомбит" от выступления Kalush Orchestra

Захарову "бомбит" от выступления Kalush Orchestra / скриншот

Пока украинцы и остальной цивилизованный мир радуются победе Kalush Orchestra на Евровидении-2022, все больше россиян брызжут желчью.

Не сдержалась и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале она попыталась как-то оскорбить украинский коллектив, но вышло это у нее не очень.

"Согласитесь, без победы Украины на Евровидении картина случившегося с этой страной была бы не полной. Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две бабы яги на струнных, брейк-данс и кричалки про Азов-сталь", - цинично написала Захарова.

С ноткой иронии и тоски, что Россию не допустили к песенному конкурсу, она добавила: "Европа аплодирует стоя".

Читайте также"Kalush, как вы и просили": Россия авиабомбами "поздравила" Украину с победой на Евровидении 2022Тем временем в России началась истерика после победы Украины на Евровидении-2022. Там считают, что Kalush Orchestra должны были дисквалифицировать за призыв спасти Мариуполь, которые бомбят россияне.

Ранее свое "экспертное" мнении по поводу Евровидение озвучила Тина Канделаки. Она считает конкурс и его результат фейком.

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