"Европейцы не воспримут победу РФ в войне": евродепутат призвала поставлять Украине больше оружия

Натали Луазо призвала поставлять в Украине больше оружия / Фото скриншот Youtube, УНИАН

Глава подкомитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны, экс-министр Франции по европейским делам Натали Луазо заявила, что в Европе не готовы воспринять, чтобы страна-агрессор Россия выиграла войну против Украины.

По ее словам, Украине нужно поставлять больше вооружений и военной техники для помощи в противостоянии России. Об этом Луазо сказала в интервью австрийскому Центру демократических принципов (CDI), которое доступно в записи на YouTube.

"Россияне не ожидали, что война продлится несколько месяцев. Территориальные достижения, которые они получили, не впечатляют. То есть, есть сильное сопротивление. И учитывая это, мы должны продолжать поставлять Украине военную технику, и даже увеличить объемы поставок. И мы будем это делать", – заявила евродепутат.

Она подчеркнула, что, несмотря на утверждения главы РФ Владимира Путина, война в Украине не идет по его плану. А европейцы "ни в коем случае не воспримут того, чтобы его страна выиграла ее".

По словам Луазо, Франция уже не отстраняется от помощи украинскому государству тяжелым вооружением, о чем свидетельствует передача гаубиц CAESAR. Также политик убеждает, что многие поставки военного оборудования и техники, которые французское правительство предоставляет Украине, остаются непубличными.

"100% обещаний по военной технике, данных Владимиру Зеленскому Эммануэлем Макроном, были соблюдены", – утверждает экс-министр.

Натали Луазо, которая с начала полномасштабного вторжения РФ несколько раз посетила Украину, отметила, что решительность и единство украинского народа в противостоянии российскому агрессору поражает.

По ее мнению, Путин напал на Украину, потому что боялся успеха демократической модели развития.

"Успех либеральной Украины продемонстрировал бы все ошибки нынешней России. И Путин, очевидно, захотел остановить это", – подчеркнула она.

Как сообщал Главред, дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что Франция и Германия могут опасаться победы Украины в войне с Россией.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, для чего общается по телефону с Владимиром Путиным. По его словам, необходимо иметь работающий канал связи с Россией "на всякий случай".

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