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Газовый кризис сотрясает Европу, а Россия "потирает руки": Газпром бьет рекорды по добыче газа

1 октября 2021, 07:10
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Газпром за 9 месяцев 2021 года нарастил добычу газа до 378 миллиардов кубических метров.

Газпром
Газпром за девять месяцев выполнил годовой план по добыче газа / Reuters

На фоне газового кризиса в Европе Газпром, который отказывается от дополнительных поставок газа через ГТС Украины, за девять месяцев текущего года увеличил объемы добычи газа на 17%, до 378 миллиардов кубических метров, уже выполнив свой годовой план по газодобыче. В сентябре монополист добыл 40,8 млрд. куб. м. газа, превысив на 12% показатели 2020 года за тот же период. Сентябрьский показатель стал максимальным за 13 лет.

Как сообщает российское издание Интерфакс, Газпром за 9 месяцев 2021 года уже выполнил годовой план добычи газа. Газодобыча за этот период выросла до 378 миллиардов кубометров – на 17%. В абсолютных величинах добыча топлива за год выросла на 55 млрд. куб. м.Читайте такжеГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газа

Газпром в сентябре текущего года добыл 40,8 миллиардов кубических метров газа. Это максимальный показатель за 13 лет – в 2008 году газодобыча превысила показатель в 42 млрд. куб. м.

В связи с этим, в издании пришли к выводу, согласно которому российский газовый монополист по данным на 1 октября обеспечил рост газодобычи, запланированного за весь 2021 год.

Указывается, что добывать больше газа удается благодаря восстановлению рынков после кризиса, необходимости пополнять хранилища после прошлой затяжной зимы и росту газодобычи на месторождениях, работа которых направлена на потребности новых рынков.

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"Добыча газа в России растет благодаря посткризисному восстановлению рынков, необходимости восполнения большого расхода запасов из хранилищ за минувшую затяжную зиму, а также благодаря увеличению добычи на новых месторождениях для новых рынков (Чаяндинское месторождение в Якутии, откуда газ идет в Китай)", - подчеркивается в сообщении.Читайте такжеШантаж Газпрома из-за СП-2 обрушил рынок газа Европы: в ЕС придумали, как выбраться из капкана РФ

Напомним, 30 сентября произошел очередной всплеск цены на газ в Европе. Стоимость тысячи кубометров в ходе торгов на бирже Ice Futures превысила показатель в 1 100 долларов.

Газовый кризис в Европе

Страны Евросоюза в последние несколько недель столкнулись с серьезным газовым кризисом. Цены на газ в Европе растут быстрыми темпами, а стоимость тысячи кубометров топлива регулярно бьет рекорды. Проблемы на рынке газа связаны с низким уровнем запасов топлива в подземных хранилищах после холодной зимы и нежеланием Газпрома, который ждет запуска Северного потока-2, обеспечить дополнительные прокачки газа через Украину.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко считает, что кризисная ситуация обусловлена газовым шантажом Европы со стороны Газпрома. Фактически россияне поставили ЕС ультиматум: либо запуск СП-2 и снижение цены на газ, либо дорогое топливо и проблемы с его поставками через украинскую ГТС.

В компании-операторе ГТС Украины также утверждают, что рост цен на газ в Европе связан с политикой Газпрома. Россияне пытаются выторговать преференции в условиях сертификации трубопровода Северный поток-2.

Ассоциация газовой инфраструктуры Европы акцентирует внимание на том, что меньше всего газа осталось в ПХГ Австрии, Нидерландов и Португалии. В организации считают, что кризис произошел из-за высокого спроса на топливо в Евросоюзе прошлой зимой и масштабным дефицитом поставок сжиженного газа. Эксперты полагают, что ситуация не изменится вне зависимости от того, состоится запуск магистрали СП-2 или нет.

28 сентября Газпром в два раза сократил поставки газа в ЕС по трубопроводу Ямал – Европа. Снижение объемов прокачки топлива связано с тем, что на польском участке газопровода россияне забронировали меньше мощностей для транспортировки газа.

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