Финляндия готова дать Украине танки Leopard: в Хельсинки рассказали, что этому мешает

Финляндия ожидает решения ФРГ по ситуации с поставками Украине тяжелых танков Leopard, сказал глава финского Минобороны Микко Савола.

Финляндия ждет согласия Германии по танкам Leopard для Украины / Коллаж Bundeswehr, УНИАН

Финляндия готова предоставить Украине танки Leopard и ждет, когда Германия согласится на поставки. Вопрос передачи Киеву танков будет обсуждаться на новой встрече в формате Рамштайн, которая состоится 20 января. Об этом заявил финский министр обороны Микко Савола.

Как сообщает Welt, он рассказал о том, что Хельсинки готов отправить Украине танки Leopard. Однако для этого нужно согласие Германии, которая является производителем танков.

Также Микко Савола подчеркнул, что вопрос передачи Украине танков Leopard будут обсуждать в ходе встречи стран-партнеров Киева по обороне в формате Рамштайн, которая запланирована на 20 января.

Танки Leopard для Украины

Президент Польши Анджей Дуда ранее сделал заявление, согласно которому Варшава передаст Украине роту немецких танков Leopard 2. Военная техника будет передаваться в рамках международной коалиции. Ориентировочно, речь идет о 14 танках.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Киев в скором времени сможет решить вопрос получения танков Leopard. По его словам, танки Украине уже готовы предоставить 5 стран, среди которых Польша и Финляндия. Цель Киева – создать танковую бригаду из танков Leopard.

Рупор Кремля Дмитрий Песков в истерике заявил, что тяжелые танки, которые Польша и Великобритания готовы передать Украине, якобы "не изменят ситуацию". Как считают в кремлевской директорской, дескать, это приведет только к "затяжной войне".

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