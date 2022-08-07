"ФРГ должна пойти другим путем": в ОП обратились к Шольцу и потребовали больше оружия

Олаф Шольц и Владимир Зеленский / president.gov.ua

Последние заявления немецкого канцлера Олафа Шольца свидетельствуют о его намерениях изменить отношения Германии с Россией, подчеркнул советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Германия теперь должна пойти другим путем, понять, какова на самом деле Россия. Это факт, что нам нужно больше оружия", - подчеркнул он в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

Представитель ОП обратил внимание на то, что Украине необходимы поставки дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня, что позволит эффективно ликвидировать логистические и материально-технические склады россиян.

"Противовоздушные системы, такие как IRIS-T, о готовности снабжения которых объявила Германия, для лучшей защиты наших городов от нападения из воздушного пространства. Нам их нужно больше, чтобы защитить по крайней мере Киев, Харьков, Днепр, Николаев и Одессу", - пояснил он.

Подоляк также добавил, что Украине нужно нарастить количество бронетехники, чтобы после отступления России продвигаться вглубь на тех территориях, которые контролировал враг: "Чем больше и быстрее мы получим тяжелое вооружение, тем быстрее сможем остановить эту войну".

Поставки оружие ФРГ в Украину

Как писало немецкое издание Zeit со ссылкой на собственные источники, Украине придется ждать обещанное властями ФРГ тяжелое оружие - системы противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня - вплоть до зимы 2022/2023.

Как отмечается, систему ПВО ранее заказал Египет, однако впоследствии страна отказалась от нее в пользу Украины. Эти системы смогут доставить в Украину не раньше ноября или декабря.

До того в ФРГ критикуют федерального канцлера Шольца из-за того, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder.

Руководитель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из "Свободной демократической партии" прямо призвало правительство Германии как можно скорее доставить в Украину не мене 50 таких боевых машин.

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