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ФРГ отказалась предоставить Украине БМП Marder: вместо них дадут технику времен ГДР 1975 года – СМИ

4 апреля 2022, 10:59

Вместо официального ответа в Берлине решили ответить телефонным звонком министру обороны Резникову, сказали журналисты.

БМП, Украина
Боевые машины пехоты на вооружении Вооруженных сил Украины / ukroboronprom.com.ua

ФРГ отказалась передать Киеву 100 единиц боевых машин пехоты Marder. Берлин отклонил первоначальный запрос Киева, а вместо официального ответа был звонок министра обороны Кристин Ламбрехт главе Минобороны Украины Алексею Резникову. Немецкие власти считают, что техника должна быть передана в рамках решения НАТО. Теперь Германия собирается передать украинскому государству БМП из запасов бывшей ГДР, которые выпускались в 1969-1975 годах.

Как сообщает немецкое издание Welt, в письме Министерства обороны Украины от 30 марта, подписанного главой ведомства Алексеем Резниковым, государство просит передать 100 единиц БМП Marder. Однако первоначальный запрос украинской стороны отклонили.

Читайте такжеКогда Россия напала, ФРГ отказала Украине в оружии и по SWIFT: Берлин был уверен в оккупации – посолЖурналисты указывают, что в Берлине официально не ответили Киеву – министр обороны ФРГ Лабрехт предпочла предоставить ответ только в телефонном разговоре с Резниковым.

В Минобороны на запрос Welt ответили, что отказ связан с обязательствами Берлина в рамках НАТО.

"Все наши собственные боевые машины пехоты Marder связаны с обязательствами НАТО, поэтому решение также должно быть принято в рамках Альянса", - заявили в немецком оборонном ведомстве.

Примечательно, что вместо этого 1 апреля немецкие журналисты сообщили, что Минобороны ФРГ приняло решение о поставках Украине боевых машин пехоты из запасов бывшей ГДР. Сейчас техника в Чехии.

Примечательно, БМП Marder выпускались в Германии в 1969-1975 годах и до сих пор находятся на вооружении Берлина. В 2010 году их начали менять на более модернизированную модель боевой машины пехоты Puma.

Поставки оружия Украине

Немецкие средства массовой информации 30 марта заявили о том, что Киев должен получить от ФРГ вооружений на сумму 300 миллионов евро. Речь идет о противотанковых ракетных комплексах типа Matador, минометах, пулеметах, артиллерийских системах и другом вооружении. Кроме того, Берлин предоставит 8 радаров наземного слежения, а также другие установки для наблюдения за воздушным пространством.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что Запад поставит Киеву еще больше летального оружия. Среди вооружений артиллерия и системы противовоздушной обороны.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес сделал заявление о том, что ВСУ эффективно бьют на поле боя армию РФ. Украине нужно предоставить еще больше вооружений. В частности, Киеву следует отправить оружие, которое способно остановить ракеты большой дальности, артиллерию дальнего действия, а также корабли и самолеты (с них запускаются крылатые ракеты).

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