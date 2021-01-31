"Гадят в собственной стране": в России пригрозили проблемами соратникам Навального

В Совфеде призвали правоохранителей применить закон об иностранных агентах к Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального / Reuters

Правоохранительные органы РФ должны разобраться с вопросом обращения Фонда борьбы с коррупцией к президенту США Джо Байдену, в котором речь шла о призыве к введению санкций против окружения Владимира Путина. При этом нет никакой необходимости ужесточать законодательство против иностранных агентов.

Об этом завил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов в комментарии российскому информагентству РИА Новости в воскресенье, 31 января.

По его словам, в данной ситуации изменений в действующее законодательство вносить не нужно, так как прописанные нормы предоставляют правоохранителям нужный инструментарий.

"Не надо на каждое тявканье принимать новый закон. Парламентарии уже дали весь необходимый инструментарий правоохранительным органам, надо просто им пользоваться, а не ужесточать законы", - утверждает политик.

Также он добавил, что правоохранительные органы должны разобраться с этим вопросом.

"Приведут в чувство тех, кто гадит в собственной стране. Главное - точное и своевременное применение введённых законодателями мер", - подчеркнул Климов.Читайте такжеУдар санкциями по окружению Путина: в Госдуме РФ сделали резкое заявление в адрес США

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