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Газовый кризис в Европе и условие России: Москва объявила о готовности взвинтить поставки газа

15 января 2022, 17:55
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Москва обладает огромными ресурсами и может поставлять больше газа в страны Европы, сказал Андрей Новак.

Газпром
Россия готова увеличить поставки газа в Европу, если европейские потребители перейдут на долгосрочные контракты / УНИАН

Россия готова увеличить объемы транспортировки природного газа в Европу, однако для этого европейские покупатели должны перейти на систему долгосрочных контрактов с Газпромом. Нужно, чтобы была понятная политика сбыта. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак.

Как сообщает Интерфакс, он рассказал о том, что российское государство располагает серьезными ресурсами, благодаря которым Москва может поставлять больше газа в страны Евросоюза. Однако для этого должна быть обеспечена рациональная политика сбыта.

Читайте такжеГазовый кризис сотрясает Европу, а Газпром рубит поставки: в ЕС выдвинули резкое обвинение России"Мы можем поставлять (больше газа в Европу), у нас огромные ресурсы, но любая добыча - это инвестиционный проект, который требует времени, чтобы проект окупился и привлек инвестиции. Поэтому должна быть понятная сбытовая политика", - отметил министр.

По его словам, Россия может увеличить поставки газа в Европу в случае перехода европейских покупателей на систему долгосрочных контрактов

"Поэтому мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системой энергобезопасности потребителей, которую используют такие энергоносители", - добавил он.

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Также Новак отметил, что с Россией по долгосрочным контрактам уже работает Германия, которая и сама продает газ, в том числе и Украине.

"Германия, покупая наш газ по долгосрочным контрактам (где цены сейчас в несколько раз ниже, чем по спотовым ), частично продает его в том числе и Украине, у которой нет с нами напрямую отношений по покупке российского газа. Думаю, они продают его по рыночным ценам", - подчеркнул Александр Новак.

Газовый кризис в Европе

Цена на газ в Европе резко взлетела в начале августа 2020 года, тогда в европейских странах начался кризис. Стоимость тысячи кубических метров газа несколько раз достигала рекордных показателей.

Новый рекорд был установлен 21 декабря прошлого года, когда спотовая цена на газ в Европе превысила 2000 долларов за одну тысячу кубометров. Цена повысилась из-за отказа Газпрома резервировать мощности магистрали Ямал-Европа и приостановки поставок топлива в Германию.

Газовый кризис в ЕС связывают с рядом причин, среди которых низкий уровень запасов топлива в подземных газохранилищах после прошлогодней холодной зимы и отказ Газпром от дополнительных поставок газа Европе через ГТС Украины на фоне непростой ситуации в энергетике. Россия ждет запуска своего трубопровода Северный поток-2, по которому газ пойдет в Европу в обход украинской газотранспортной системы.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко говорил, что Газпром шантажирует Европу газовым вопросом. По его словам россияне заранее забронировали на 2021 год меньше мощностей украинской ГТС для транзита газа. А теперь Россия и вовсе поставила ультиматум ЕС: либо газ дешевеет и идет в страны ЕС по Северному потоку-2, либо государства сталкиваются с проблемами по допоставкам топлива через украинскую магистраль.

В управляющей компании ГТС Украины придерживаются такой же точки зрения. Согласно позиции ОГТСУ, европейский энергетический кризис происходит из-за Газпрома, который пытается получить привилегии в процессе сертификации Северного потока-2.

Запуск трубопровода Северный поток-2 откладывается. Газопровод был достроен еще в сентябре, однако 16 ноября сертификация компании-оператора магистрали была приостановлена. Причиной является несоответствие структуры собственности трубопровода требованиям Германии и ЕС. Российский газопровод вряд ли введут в эксплуатацию до лета 2022 года.

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