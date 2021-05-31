Генсек НАТО отреагировал на планы России создать новые армейские группировки у западных границ

Йенс Столтенберг отреагировал на планы России создать новые армейские группировки/ Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все шаги Альянса для повышения готовности его сил осуществляются исключительно с оборонительной целью. Так он отреагировал на планы России создать до 20 новых военных соединений на западе.

"То, что мы видим - это модель поведения РФ, в рамках которой Россия в последние годы мощно инвестировала в новые военные возможности. Но не только это. Россия оказалась готовой применить военную силу против соседей. В Грузии, в Украине она продолжает дестабилизировать Донбасс и восточную Украину... Это одна из причин, почему НАТО в последние годы повысил готовность наших сил", - сказал Столтенберг на пресс-конференции перед встречей министров иностранных дел и обороны стран Альянса в понедельник, 31 мая, сообщает Европейская правда.

Он подчеркнул, что НАТО - это прежде всего оборонительный союз, который призван защищать и оборонять своих союзников.

"Мы демонстрируем нашу готовность защищать наших союзников, также проводя совместные учения. Но все, что мы делаем, делается ради обороны", - сказал генсек Альянса.

Отметим, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия намерена еще в 2021 году в Западном военном округе создать около 20 соединений и воинских частей из-за "роста угрозы" со стороны НАТО.

Он подчеркнул, что США и НАТО продолжают расширять масштабы оперативной и боевой подготовки вблизи границ России

"Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей", – сказал Шойгу.