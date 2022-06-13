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Германия изолирует себя среди стран НАТО и ЕС, блокируя поставки оружия в Украину - Die Welt

13 июня 2022, 13:13

В Бундестаге требуют, чтобы Шольц выполнил все решения, касательно поставок немецкого оружия в Украину.

БМП, Шольц
Шольц блокирует поставки оружия в Украину и изолирует Германию среди стран НАТО и ЕС / "Википедия" и ua.depositphotos.com/

Германия изолирует себя среди партнеров по НАТО и Евросоюзу. Это происходит на фоне торможения поставок обещанного тяжелого вооружения в Украину. Об этом сообщает Die Welt.

Именно нерешительная позиция руководства страны касательно войны, которую развязала Россия, вызывает вопросы. Это же является основным камнем преткновения в Германии, ведь канцлер Олаф Шольц неоднократно озвучивал данные, которые на самом деле не совпадают с реальностью.

По данным издания, федеральное правительство недавно заблокировало все срочные запросы из Украины.

"Федеральное правительство рискует нанести непоправимый ущерб репутации Германии, особенно среди наших восточных соседей и друзей, оно игнорирует четкое решение парламента", – заявил заместитель председателя фракции ХДС Йохан Вадефул.

Бундестаг требует "окончательно, немедленно и заметно активизировать количесство и качество поставок немецкого оружия в Украину".

"Вместо эффективных поставок мы слышим от правительства только отговорки о предполагаемых договоренностях НАТО и кольцевых обменах, которые не работают", - сказал Ваефул.

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Оружие от Германии для Украины

Как писало немецкое издание Zeit со ссылкой на собственные источники, Украине придется ждать обещанное властями ФРГ тяжелое оружие - системы противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня - вплоть до зимы 2022/2023.

Как отмечается, систему ПВО ранее заказал Египет, однако впоследствии страна отказалась от нее в пользу Украины. Эти системы смогут доставить в Украину не раньше ноября или декабря.

До того в ФРГ критикуют федерального канцлера Шольца из-за того, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder.

Руководитель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из "Свободной демократической партии" прямо призвало правительство Германии как можно скорее доставить в Украину не мене 50 таких боевых машин.

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