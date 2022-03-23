Гибель офицеров РФ в Украине вызвала резонанс, оккупанты массово пишут отказ от участия в войне

Оккупационные подразделения, которые находятся на территории Украины, почти на всех направлениях испытывают огромные проблемы.
Военнослужащие РФ массово отказываются ехать на войну в Украину. Их пугают большие потери РФ. В частности, среди офицерского состава.
В Генштабе ВСУ заявили, что количество "отказников" уже исчисляется сотнями.
"По имеющейся информации, в 155-й отдельной бригаде морской пехоты с начала войны около 220 военнослужащих отказались участвовать в вооруженной агрессии против Украины. Всего, в период с 24 февраля этого года, погибли около 50 и ранены около 110 военнослужащих этой части. Также незаурядный резонанс в российском обществе вызывает гибель в российско-украинской войне высших и старших офицеров", - отметили в ГШ ВСУ.
Подчеркивается, что оккупационные подразделения, которые находятся на территории Украины, почти на всех направлениях испытывают огромные проблемы с тыловым обеспечением группировок.
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"Из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, отсутствия системы медицинской эвакуации раненых и нехватки медикаментов, большие потери понесли подразделения 7-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации", - добавили в ГШ ВСУ.
Напомним, у США есть четкие доказательства того, что российские военные целенаправленно наносят удары по гражданской инфраструктуре Украины.
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