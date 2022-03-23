Гибель офицеров РФ в Украине вызвала резонанс, оккупанты массово пишут отказ от участия в войне/ Генштаб

Военнослужащие РФ массово отказываются ехать на войну в Украину. Их пугают большие потери РФ. В частности, среди офицерского состава.

В Генштабе ВСУ заявили, что количество "отказников" уже исчисляется сотнями.

"По имеющейся информации, в 155-й отдельной бригаде морской пехоты с начала войны около 220 военнослужащих отказались участвовать в вооруженной агрессии против Украины. Всего, в период с 24 февраля этого года, погибли около 50 и ранены около 110 военнослужащих этой части. Также незаурядный резонанс в российском обществе вызывает гибель в российско-украинской войне высших и старших офицеров", - отметили в ГШ ВСУ.

Подчеркивается, что оккупационные подразделения, которые находятся на территории Украины, почти на всех направлениях испытывают огромные проблемы с тыловым обеспечением группировок.

Читайте такжеКогда закончится война в Украине: астролог назвала опасный период и дату затишья на фронтеТакже у них есть проблемы и с организацией системы медицинского обеспечения, которые помогают украинским защитникам быстрее освобождать Украину от врагов.

"Из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, отсутствия системы медицинской эвакуации раненых и нехватки медикаментов, большие потери понесли подразделения 7-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации", - добавили в ГШ ВСУ.

Напомним, у США есть четкие доказательства того, что российские военные целенаправленно наносят удары по гражданской инфраструктуре Украины.

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