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Глава Еврокомиссии отказалась ехать в Киев на саммит по Крыму – Politico

15 апреля 2021, 13:28
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Европейские дипломаты называют поступок аппарата Урсулы фон дер Ляйен нарушением дипломатического протокола.

Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен решила не ехать в Киев на саммит по Крымской платформы из-за "загруженной повестки дня" / Фото: REUTERS

Президент Владимир Зеленский в январе прислал приглашение главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен приехать в августе на саммит Крымской платформы и мероприятия, посвященные 30-летию Независимости Украины. Однако председатель ЕК ответила отказом, причем письмо в Киев было направлено за подписью от имени ее советника Бьерна Зайберта, что является нарушением дипломатического протокола.

Как пишет американское издание Politico, согласно протоколу дипломатии, отклонять приглашения должна сама глава Еврокомиссии фон дер Ляйен, а не ее советник. Подобный поступок – нарушение протокола и может расцениваться как сомнение в том, что в Евросоюзе поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией.

"К сожалению, глава не может дать положительный ответ на ваше приглашение из-за особенно напряженной повестки дня в указанные дни… Президент фон дер Ляйен попросила меня передать ей наилучшие пожелания успешного саммита и поздравления вам и народу Украины с этой важной годовщиной", - говорится в письме Зайберта от 7 апреля, направленному в Киев.Читайте такжеДелегация США приедет в Киев с целью возвращения Крыма в Украину

В статье также речь идет о том, что письмо Зайберта датировано следующим днем после дипломатического скандала в Турции, когда для фон дер Ляйен во время переговоров при участии турецкого президента Реджепа Эрдогана и главы Евросовета Шарля Мишеля не хватило кресла, вследствие чего она вынуждена была сесть на диван. Анкару из-за этого инцидента обвинили в нарушении протокола. Кроме того, отмечается, что у фон дер Ляйен сложные отношения с Мишелем, который также приглашен Зеленским в Украину.

Журналисты подчеркнули, что дипломатов серьезно удивила причина отклонения приглашения Украины – "слишком загруженная повестка дня", тогда как в ЕС в конце августа обычно каникулы у властей.

Возвращение Крыма в состав Украины

Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен новости Украины новости Крыма
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