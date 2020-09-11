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Глава разведки Германии озвучил новую версию отравления Навального - Der Spiegel

11 сентября 2020, 23:17

В Берлине полагают, что оппозиционера хотели убить иной версией яда Новичок.

Навальный
Навальный был отравлен более опасной версией Новичка / Reuters

Глава немецкой разведки Бруно Каль высказал мнение, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили более сильной и опасной версией Новичка, а не тем ядом, который использовался ранее.

Как информирует Der Spiegel, новая версия покушения на убийство была озвучена во время секретного совещания.

В Берлине не сомневаются, что отравить политика могли только российские спецслужбы. По словам сотрудников немецкой разведки, Навальный должен был умереть еще в самолете, но по случайному стечению обстоятельств его удалось спасти.

Источники Der Spiegel утверждают, что на прошлой неделе Берлин посетили представители Организации по запрещению химического оружия и взяли образцы проб анализов, которые в клинике взяли у Навального. Результаты экспертизы публично пока не озвучивали.

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Отравление Навального:

  • 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

  • 7 сентября отравленный российский оппозиционер Алексей Навальный был выведен из искусственной комы, заявили в клинике Шарите.

  • 6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального, и теперь все зависит от Москвы.

  • 2 сентября в Кабмине Германии сделали громкое заявление об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. В правительстве отметили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

  • 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

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