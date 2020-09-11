Глава разведки Германии озвучил новую версию отравления Навального - Der Spiegel

Навальный был отравлен более опасной версией Новичка / Reuters

Глава немецкой разведки Бруно Каль высказал мнение, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили более сильной и опасной версией Новичка, а не тем ядом, который использовался ранее.

Как информирует Der Spiegel, новая версия покушения на убийство была озвучена во время секретного совещания.

В Берлине не сомневаются, что отравить политика могли только российские спецслужбы. По словам сотрудников немецкой разведки, Навальный должен был умереть еще в самолете, но по случайному стечению обстоятельств его удалось спасти.

Источники Der Spiegel утверждают, что на прошлой неделе Берлин посетили представители Организации по запрещению химического оружия и взяли образцы проб анализов, которые в клинике взяли у Навального. Результаты экспертизы публично пока не озвучивали.

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Отравление Навального: