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"Главный пахан уже не тот": однокурсник Путина спрогнозировал падение режима в России

8 октября 2021, 04:39
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Внутри страны Владимира Путина представляют как человека, сошедшего с ума, смертельно больного, утратившего контроль над управлением государством.

Путин
Санкции способствуют падению режима Путина в России / Reuters

Режим Путина в России очень нестабилен, там идет борьба за власть. Поэтому РФ не может себе позволить даже небольшую "победоносную войну". Такое мнение озвучил бывший советский разведчик, однокурсник нынешнего президента РФ Владимира Путина, экс-майор КГБ Юрий Швец.

По его словам, в российском правящем режиме происходят деструктивные процессы.

"Там есть разные фракции, которые борются друг с другом. Происходит дискредитация Путина по всем параметрам. Внутри страны он представляется как человек, сошедший с ума, смертельно больной, утративший контроль над управлением государством. Действительно ли это так – это вопрос, но важно, что такие слухи распространяются безнаказанно. Это очень серьезный показатель", - сказал Швец в интервью изданию Obozrevatel.

Если говорить о внешних факторах, которые способствуют падению режима Путина, то это санкции.

"Как бы ни хорохорились в Кремле, санкции, которые есть уже сейчас, наносят долговременный стабильный удар по экономике страны и по режиму. На днях будет одобрен военный бюджет США, где будут введены новые санкции против самых ближайших соратников Путина. Но, скорее всего, режим упадет в результате внутренних проблем, потому что экономическая и политическая ситуация зашла в тупик", - добавил экс-майор КГБ.

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"Акелла, главный пахан уже не тот. Он уже не может осуществлять функции арбитра между различными группировками. Сейчас главное желание Путина – сохранить власть, а желание его врагов – прийти к власти", - отметил Юрий Швец.

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Как сообщал Главред, для того, чтобы в России поменялась власть, на улицы Москвы должно выйти не менее миллиона человек, заявил журналист Дмитрий Гордон. Однако вряд ли в столице возможны массовые протесты. При этом ситуация указывает на то, что режим сталкивается с проблемами, которые будут сопровождаться давлением со стороны США и Европы.

В свою очередь, российский оппозиционер Гарри Каспаров считает, что в РФ режим Владимира Путина может рухнуть неожиданно.

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новости России Владимир Путин Юрий Швец
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