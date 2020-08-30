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Госдеп США обвинил Россию в наглом использовании наемников ЧВК Вагнера

30 августа 2020, 08:28

Спикер Госдепа также обратила внимание на то, что "открытые усилия России лишить народ Беларуси суверенных прав неприемлемы".

ЧВК Вагнера
Россия использует ЧВК Вагнера / Фото ssu.gov.ua

На заявление главы Кремля Владимира Путина о том, что задержание в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера" было операцией спецслужб Украины и США, отреагировали в Госдепе США.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Как заявила спикер Государственного департамента США Морган Ортагус, Россия "вероломно" использует наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

"Нам известно о сообщениях о вероломном использовании Россией марионеточных сил. Эти истории отвлекают внимание от настоящей проблемы, которая заключается в том, что Россия использует эти силы для сокрытия собственных настойчивых усилий поставить правительства других стран в неудобное положение, усилить раздор внутри стран, поддержать автократов и вообще сеять хаос, чтобы дать России возможность влиять на события глобально", – сказала Ортагус.

Спикер Госдепа также обратила внимание на то, что "открытые усилия России лишить народ Беларуси суверенных прав неприемлемы".

"Наглое использование Москвой наемников ППК" Вагнера" во всем мире обогащает российскую элиту в ущерб странам, в которых она работает. Использование Россией кампаний влияния для ослабления противников и подавления голоса народа неприемлемо", - заявила Ортагус.

Читайте также"Встреча с Лукашенко": "вагнеровец" рассказал, почему членов ЧВК передали РоссииНапомним, 29 июля в Беларуси сообщили, что задержали более 30 вагнеровцев. СМИ писали, что все задержанные – граждане России.

Украина попросила выдать ей членов ЧВК, которых в стране подозревают в осуществлении террористической деятельности. Белорусская сторона 14 августа передала задержанных России.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение Беларуси выдать России "демонов войны", мягко говоря, несправедливо и не соответствует духу украинско-белорусских отношений.

ЧВК Вагнера Госдеп США новости США Владимир Путин
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