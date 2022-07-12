Госдума РФ соберется на внеочередное заседание: эксперт рассказал, чего ожидать Украине

Что будут обсуждать на заседании Госдумы РФ 15 июля / Главред

В пятницу, 15 июля, Госдума РФ соберется для решения "неотложных вопросов". Так как армия страны-агрессора уже выдохлась в войне против Украины, власти нужно заполнить эту "паузу" политической активностью. Об этом сообщил политический аналитик Александр Кочетков специально для Главреда.

По словам эксперта, 15 июля вряд ли будет объявлена мобилизация в РФ, так как под это не была проведена до сх пор пропагандистская кампания.

"15 июля варианты по объявлению мобилизации в России или чего-то в этом духе маловероятны, поскольку не проведена ещё пропагандистская кампания. Не на Думу будут сваливать это решение, поскольку она не авторитетна в российском обществе – это будет поднимать возмущение. Но если это провозгласит Путин, к которому как к культовой личности доверие в российском обществе все еще существуют, то тут проблем я не вижу", - сообщил Александр Кочетков.

Также Госдума может заявить о новой внешнеполитической стратегии РФ.

"Может быть заявлена новая внешнеполитическая стратегия – так называемая стратегия осаждённой крепости. То есть те, кто не с нами – враги, и их будем ограничивать в энергоресурсах и вести против них всякие виды борьбы", - подытожил политический аналитик.

Ранее Главред писал о том, что бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший председатель Луганской ВГА Георгий Тука заявил, ели России гипотетически удастся захватить те несколько населенных пунктов Донбасса, которые еще остаются под контролем Украины, то оккупанты на этом не остановятся. По его словам, Россия может использовать факт взятия под полный контроль Донетчины и Луганщины для начала переговоров и оперативной паузы.

Напомним, Олег Жданов заявил, что полный захват Донбасса свяжет руки России, а Украина получит более выгодные позиции. По его словам, Россия не ограничит свои аппетиты относительно полного захвата Украины. Однако в РФ возникнут проблемы с их резервами. Особенно ярко это будет видно по технике и вооружению, которого не хватит.

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