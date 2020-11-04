Готов к массовым убийствам: обезумевший психопат Лукашенко стал обузой для Путина – эксперт

Александр Лукашенко и Владимир Путин / фото: nv-online.info

Объявив всеобщую забастовку, белорусы взяли на вооружение финансовое обескровливание режима Александра Лукашенко.

Как пишет обозреватель Иван Яковина в материале на НВ, если до 7 ноября Лукашенко не остановит все протесты, президент РФ Владимир Путин приостановит финансирование Минска и будет искать другого, более эффективного лидера.

"Этот явно уже ни на что не способен — Лукашенко превращается в ненужный чемодан без ручки, который не жалко бросить. Его и бросят", - считает автор.

По его мнению, после выборов президента в США существует вероятность, что Кремлю начнут "перекрывать кислород", поэтому Москве "не нужна будет гиря на ноге в виде безумного и бестолкового Лукашенко".

"Оставшись без денег Лукашенко, конечно, проиграет. Ему будет нечем платить ни ментам, ни рабочим, ни пенсионерам, ни чиновникам, а ведь он сам создал в стране систему, в которой государство всем за все платит", - пишет журналист.

Он считает, что для возвращения финансирования из Москвы, Лукашенко готов на отчаянные меры: "У Лукашенко фантазия небогатая, но у него есть мозаичная психопатия, поэтому он пригрозил начать массовые убийства".

Обозреватель напомнил, что Лукашенко предложил усилить роль народных дружин в обеспечении безопасности и общественного порядка в стране. Кроме того, Лукашенко также хочет использовать армию для подавления протестов.

"Лукашенко действительно некуда отступать, его приперли к стенке. И сейчас он действительно может сделать что-то ужасное. Я допускаю, что он уже отдал армии, милиции и этим народным дружинам приказ на применение оружия против граждан своей страны. Теперь вопрос в том, станут ли они стрелять по людям. С одной стороны, могут. С другой — массовые убийства — это все-таки очень уж сильно даже для мента. Даже менты (я уж молчу про военных) шли на работу не для того, чтобы по своим землякам бить из пулемета. Кто-то из них может отказаться. А может и по Лукашенко выстрелить, чтобы прекратить кровавое безумие, на которое он толкает страну", - добавил Яковина.