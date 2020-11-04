УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Готов к массовым убийствам: обезумевший психопат Лукашенко стал обузой для Путина – эксперт

4 ноября 2020, 21:57

Александр Лукашенко превращается в "ненужный чемодан без ручки", считает Иван Яковина.

Лукашенко, Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин / фото: nv-online.info

Объявив всеобщую забастовку, белорусы взяли на вооружение финансовое обескровливание режима Александра Лукашенко.

Как пишет обозреватель Иван Яковина в материале на НВ, если до 7 ноября Лукашенко не остановит все протесты, президент РФ Владимир Путин приостановит финансирование Минска и будет искать другого, более эффективного лидера.

"Этот явно уже ни на что не способен — Лукашенко превращается в ненужный чемодан без ручки, который не жалко бросить. Его и бросят", - считает автор.

По его мнению, после выборов президента в США существует вероятность, что Кремлю начнут "перекрывать кислород", поэтому Москве "не нужна будет гиря на ноге в виде безумного и бестолкового Лукашенко".

"Оставшись без денег Лукашенко, конечно, проиграет. Ему будет нечем платить ни ментам, ни рабочим, ни пенсионерам, ни чиновникам, а ведь он сам создал в стране систему, в которой государство всем за все платит", - пишет журналист.

Он считает, что для возвращения финансирования из Москвы, Лукашенко готов на отчаянные меры: "У Лукашенко фантазия небогатая, но у него есть мозаичная психопатия, поэтому он пригрозил начать массовые убийства".

Обозреватель напомнил, что Лукашенко предложил усилить роль народных дружин в обеспечении безопасности и общественного порядка в стране. Кроме того, Лукашенко также хочет использовать армию для подавления протестов.

"Лукашенко действительно некуда отступать, его приперли к стенке. И сейчас он действительно может сделать что-то ужасное. Я допускаю, что он уже отдал армии, милиции и этим народным дружинам приказ на применение оружия против граждан своей страны. Теперь вопрос в том, станут ли они стрелять по людям. С одной стороны, могут. С другой — массовые убийства — это все-таки очень уж сильно даже для мента. Даже менты (я уж молчу про военных) шли на работу не для того, чтобы по своим землякам бить из пулемета. Кто-то из них может отказаться. А может и по Лукашенко выстрелить, чтобы прекратить кровавое безумие, на которое он толкает страну", - добавил Яковина.

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
  • После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
  • В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
  • 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
  • 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.
Александр Лукашенко новости Беларуси протесты в Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «Готов к массовым убийствам: обезумевший психопат Лукашенко стал обузой для Путина – эксперт». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

22:03
Навальный рассказал о кошмаре Кремля
21:57
Готов к массовым убийствам: обезумевший психопат Лукашенко стал обузой для Путина – эксперт Видео
21:51
Гороскоп на 5 ноября для всех: день гульни и тревожное предвидение Видео
21:34
В Пенсильвании побеждает Байден: Джулиани отправился спасать ситуацию Видео
21:07
Битва за Белый дом: Байдену покорился еще один штат США Видео
Реклама
20:58
Байден набрал рекордное количество голосов в истории США – Трамп принял меры Видео
20:42
"Десятка есть": в СНБО шокировали реальной статистикой по коронавирусу Видео
20:31
Ляшко анонсировал изменения в "красной" зоне карантина в Украине Видео
20:26
Участница Супер Топ-модели стала бабушкой Видео
19:57
Зеленский нашел "теплое" место уволенному из Укроборонпрома Абромавичусу Видео
19:53
Лукашенко и Путин обсудили по телефону Украину Видео
19:46
Как приготовить самые вкусные маринованные баклажаны – рецепт от звезды Видео
19:40
Стартовала масштабная распродажа игр для PS4 в честь скорого выхода PS5
19:37
К чему снятся крысы: толкование сновидения Видео
19:28
Защита по делу о смертельном рейсе МН-17 хочет допросить Авакова и Геращенко Видео
19:26
Зеленский сделал "обрезание" ОП и затеял большие изменения на Банковой
19:20
Врач рассказал, как пройдет вторая волна​ COVID-19 в Украине Видео
19:11
Как пить джин: 5 советов от профессионального джинновера Видео
19:09
Солист группы Друга ріка рассказал о потере ребенка Видео
18:43
Астролог предупредил об "эпидемии разрывов": назван период Видео
Реклама
18:30
"Двойные" зимние каникулы: в МОН заявили о фейке Видео
18:29
Из-за опасной мутации коронавируса уничтожат все норковые фермы в Дании Видео
18:26
Леденящие душу приключения Сабрины 4 сезон: дата выхода, тизер и как смотреть Видео
18:18
Министр назвал главную причину загаженности киевского воздуха Видео
18:10
"А где Ведьмак?": авторитетное игровое издание назвало лучшие игры уходящего поколения
18:10
Армия Азербайджана отвоевала новые территории в Нагорном Карабахе Видео
18:00
Выборы в США: Байдену по ошибке посчитали 100 тысяч лишних голосов​ Видео
17:55
"Мы нас*али в пиццу, жри, урод": украинская пиццерия влипла в громкий скандал
17:53
Трамп назвал странным подсчет голосов в штатах демократов Видео
17:44
Клизма дымом и моча на вес золота: 5 жутких врачебных методов из прошлого Видео
17:40
Мы это любим: модные тренды, которые всегда будут горячими
17:22
Maruv снялась в клипе к русскому сериалу Перевал Дятлова Видео
17:20
В пяти городах Киевской области ограничили посещение школ Видео
17:09
Вопрос искусственной задолженности поставщиков газа перед "Нафтогазом" нужно срочно решить - Ассоциация
17:03
Опубликован рейтинг самых мощных и выгодных смартфонов на Андроиде
17:00
Байден и Трамп бьются за президентство в Мичигане и Висконсине Видео
16:59
В штабе ООС назвали четыре новые точки разведения сил на Донбассе Видео
16:46
Между участницами Супер топ-модели вспыхнули чувства Фото
16:35
Евросоюз "ударил" по Лукашенко персональными санкциями Видео
16:35
КС вынес "приговор" земельной реформе: опубликован документ Видео
Реклама
16:19
Эксперт рассказал об успехе Трампа и провале Байдена на выборах в США Видео
16:18
Начались съемки 3 сезона сериала Чудотворцы
16:15
Финальная схватка Трампа и Байдена: что ждет США и Украину
16:07
Возможны четыре сценария ничьи между Трампом и Байденом - Bloomberg Видео
16:02
В Украину ворвался мощный антициклон​: где похолодает и пойдут дожди Видео
16:01
Врач предупредила о новом симптоме коронавируса
15:57
Шмыгаль оценил вероятность тотального локдауна и предупредил о "жестких мерах" Видео
15:56
Легкая запеканка из кабачков – рецепт с минимумом ингредиентов Видео
15:49
Как почистить золото дома: быстрые лайфхаки Видео
15:29
В Офисе Зеленского назвали причину увольнения Трофимова
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять