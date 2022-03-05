Гражданских девать некуда: больницы в Крыму забиты сотнями "русских освободителей"

УНИАН

Во временно оккупированном Крыму в городах Армянск, Красноперекопск и Джанкой больницы переполнены ранеными российскими военными, а гражданское население шлют в больницы в Симферополе.

В каждом из городов сейчас находятся от 1000 до 1500 военных РФ, сообщили в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым

"В городах Армянск, Красноперекопск и Джанкой больницы переполнены ранеными. В каждом где-то 1000-1500 раненых. В эти больницы принимают только военных, гражданские вынуждены обращаться либо в частные клиники, либо ехать в сторону Симферополя", - говорится в сообщении.

Война России против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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