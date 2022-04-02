Хакеры из Anonymous взломали сервер Липецкого завода, где оккупанты делают запчасти для оружия

Группировка Anonymous / Twitter

Известные на весь мир хакеры Anonymous взломали сервер Липецкого механического завода, который находится в России и производит запчасти для зенитно-ракетных установок.Об атаке на сервер Anonymous сообщили в Twitter.

Кроме того, Anonymous взломали почтовые ящики и слили данные юридической фирмы Capital Legal Services и государственной компании "Мосэкспертиза".

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Напомним, ранее Anonymous объявили Путину и пропутинской России войну. За время ведения полномасштабной войны России против Украины хакеры взломали ряд важных сайтов для врагов – Гостелерадиокомпании, Росавиации, Роскомнадзора, Росатома, Роснефти, Центробанка, ФСБ и других.

Данные серверов были либо слиты, либо уничтожены.