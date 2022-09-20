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Хаос в окружении Путина: Фейгин рассказал, как в Кремле готовят "сменщика" диктатору

20 сентября 2022, 11:16

Путина могут сместить с должности. В его окружении есть разные крылья. Одно из них более договороспособно, второе - лишь изображает способность договориться.

Владимир Путин, Марк Фейгин
Владимира Путина в РФ могут заменить, считает Марк Фейгин / Фото УНИАН, Reuters

В России исчезает доверие как к военному командованию, так и к гражданским органам власти, в частности правительству. В Кремле царит хаос, не исключена и смена главы государства. Об этом заявил российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин.

"Мы видим, что все это чревато поражением, которое может обрушить всю систему власти в России. Соответственно, это один фактор. Другой – это то, что началась игра самого Запада. Думаю, что он собирается добивать. А это значит, что игра на добивание выражается в том, чтобы выбрать какую-то более-менее умеренную перспективную часть власти для уничтожение той радикальной, которая повела себя так, как повела, решившись на войну и угрозу применение ядерного оружия", - сказал Фейгин в интервью ТСН.

По его мнению, в России пытаются найти выход из ситуации.

"Элементы хаоса есть, и они еще не охватили тотально все, потому что это все должно идти сверху-донизу. То, что брожение началось, это очевидно. Думаю, что идет мучительный поиск выхода из ситуации. Путинский рецепт он такой: давайте заставим Украину пойти на переговоры и какой-нибудь вариант 50/50 выберем", - сказал правозащитник.

Фейгин не исключает, что Путина во власти заменит кто-то другой.

"Могут посадить вместо него Мишустина, но это радикальное крыло, которое хотело бы обезопасить себя. Есть какая-то часть, которая провоцирует патриотов и всяких радикалов, чтобы просто их, как глинобитным орудием используя, вышибить Путина и посадить своих. К ним относится Патрушев, который бы с удовольствием заменил (Путина, – ред.) на своего сына. Эта группа ни чем не отличается от Путина, но готова пойти на уступки", - считает Фейгин.

По его словам, экономическое крыло из окружения Путина более договороспособно в то время, как тот же Патрушев лишь изображает способность договориться.

"Но Патрушев, в отличии от Мишустина, несет ответственность за войну в Украине. Главным препятствием является сам Путин. Эта война, кроме Путина, никому не нужна", - добавил Фейгин.

Транзит власти в России

Военный эксперт Олег Жданов говорил о том, что президент России Владимир Путин думает о транзите власти. В частности, согласно планам главы Кремля, пост главы государства может занять Дмитрий Патрушев, а дочь Путина Екатерина Тихонова возглавит партию Единая Россия. Сам глава Кремля станет руководителем Госсовета и останется фактическим главой государства. До своего формального ухода из власти он хотел бы воссоздать СССР в какой-либо форме, но не может этого сделать из-за Украины.

Не исключен вариант объявления проведения внеочередных президентских выборов, которые должны будут состояться 26 марта 2023 года. Действующий президент в них участие не примет. Однако будет поддерживать кандидатуру Дмитрия Патрушева, который сейчас занимает пост министра сельского хозяйства РФ.

Издание The Washington Post писало, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев может стремиться занять место президента Владимира Путина. Он приобретает все большее влияние, и именно его идеи могут лежать в основе решений, принятых нынешним хозяином Кремля.

Другие новости:

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