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"Хлопки" под Белгородом – атака военной базы РФ, которая снабжает войска на севере Луганщины – ISW

17 сентября 2022, 13:30

Россия переориентировала свою логистику через Валуйки после того, как ВСУ перерезали снабжение оккупантам в Харьковской области.

Войска РФ
Россия вблизи Валуек разворачивает дополнительные силы, чтобы удержать линию снабжения своих войск на Луганщине - эксперты / Коллаж Reuters, Википедия

"Хлопки" в Белгородской области России, вероятно, связаны с ударом по военной базе российской 3-й мотострелковой дивизии к северу от города Валуйки. Город находится на важной железнодорожной линии, ведущей к северу Луганщины. Постоянные повреждения данной точки усложнят обеспечение российских оккупационных войск, которые держат оборону на участке восточной части Харьковщины и на севере Луганской области. Об этом заявили в Институте изучения войны.

Специалисты ISW проанализировали взрывы в Валуйках 16 сентября и пришли выводу, что была поражена база российской 3-й мотострелковой дивизии к северу от Валуек. Россияне во всем обвинили ВСУ и показали фотоснимок якобы ракеты от Точки-У, однако проверить геолокацию, где была сделана фотография, невозможно.

В Институте указали, что Валуйки находятся на важной линии железной дороги России, которая ведет к северу Луганской области. В ситуации, когда ВСУ перерезали наземную логистику оккупантов через Харьковскую область, захватчики, вероятно, переориентировали снабжения своих войск конкретно на железную дорогу в Валуйках.

Также они акцентировали внимание на том, что выведение из строя железной дороги в Валуйках усложнит обеспечение войск России, которые держат оккупационную оборону в Луганской области и на участке у восточной части Харьковщины.

Подчеркивается, что в России заявляли – "206-1" полк из так называемой "ЛНР" ведет оборону на российской территории вблизи Валуек. Вероятно, россияне разворачивают дополнительные силы, чтобы прикрыть свою линию логистики.

Война России против Украины на Донбассе

В разведке Британии заявили, что ВСУ продолжают контрнаступление в Харьковской области и в районе Донбасса. Новая линия фронта проходит по реке Оскол у административной границы Харьковщины и городом Сватово Луганской области. Там находится линия логистики войск РФ. Британские разведчики сомневаются, что оккупантам удастся удержать позицию.

17 сентября силы обороны Украины освободили два населенных пункта в Донецкой области. Речь идет о Диброво и Щурово. Над селами установили украинский флаг.

В Луганской областной военной администрации сообщили, что Россия перенесла так называемые "референдумы" в, дескать, "ЛНР".

Причиной назвали ситуацию на фронте – ВСУ оказывают давление на позиции российских оккупантов.

Смотрите видео ТСН - ВСУ отвоевали два села на Донбассе

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