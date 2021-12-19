Холодная война с Россией или диалог: во Франции пригрозили Кремлю санкциями

Франция / pixabay

Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что западные страны выступают за диалог с Российской Федерацией, поскольку не хотят возвращения к холодной войне.

Как она рассказала в интервью газете Le Journal du Dimanche, этим обусловлено отсутствие военной риторики в адрес Москвы на фоне угрозы вторжения в Украину.

По ее словам, ответ Запада на возможное российское вторжение в Украину предусматривает ужесточение санкций и политическую изоляцию Москвы.

"Мы пытаемся объяснить ей масштабы последствий, если она решит пойти дальше. Наша цель, разделяемая с нашими европейскими и американскими партнерами, состоит в том, чтобы отговорить российские власти от шага, который мог бы вызвать драматическую цепочку событий. Но мы не хотим возврата к холодной войне", - заявила Парли.

Она добавила, что западные союзники хотят поддерживать диалог с Россией с "масштабными и стратегическими последствиями".

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Переговоры Зеленского с Макроном

Напомним, накануне президент Украины встретился с президентов Франции и выразил надежду, что во время председательства французского государства в Совете ЕС отдельное внимание будет уделяться вопросу безопасности Украины и противодействия агрессии России.

"Обсудил с Эммануэлем Макроном вопросы сотрудничества Украины и Франции. Надеюсь, что во время председательства Франции в Совете ЕС будет уделяться особое внимание безопасности Украины и противодействию гибридной агрессии РФ в Европе", - отметил Зеленский.

На Банковой указали, что Зеленский и Макрон во время разговора скоординировали позиции по вопросу реализации курса Украины на вступление в НАТО, поддержка которого растет в украинском обществе.

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"Глава государства отметил, что курс Украины на членство в НАТО остается неизменным, а поддержка этого курса в украинском обществе продолжает расти", - подчеркивается в сообщении.

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