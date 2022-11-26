'Хотят смерти Путина': Фейгин рассказал, могут ли российские элиты ликвидировать главу Кремля

Фейгин заявил, что для российских элит было бы комфортнее, чтобы войны не было / Фото УНИАН, Reuters

Российское высшее военное командование хочет, чтобы глава Кремля Владимир Путин как можно быстрее умер, однако само командование не способно на какие-то радикальные действия по его устранению.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик и правозащитник Марк Фейгин в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, для российских элит было бы комфортнее, чтобы войны не было, а проблемы можно было решать постепенно, исходя из режима санкций. Однако несмотря на недовольство ситуацией, россияне не способны на активные антивоенные действия.

"Даже несмотря на сетования и недовольства, о которых периодически прорывается публичная информация, они не готовы совершать какие-то действия. Они хотят, чтобы все разрушилось само, чтобы Путин умер, или его убили, или он отравился грибами, но не дай бог самим субъективизироваться, принимать какие-то решения", - рассказал Фейгин.

Как отметил правозащитник, в начале полномасштабного вторжения в Украину военное руководство РФ знало, что состояние российского войска неудовлетворительное. Однако, по словам Фейгина, армия в РФ – это скорее бизнес, поэтому они не хотят проигрывать.

"Они не хотят проиграть, поскольку поражение навсегда останется: проиграли Украине – то вы просто никакие не вояки. Во-вторых – потерять армию, то есть их бизнес. Это же для них бизнес, крупный, гигантский, многомиллиардный бизнес. Посмотрите последнее расследование о Суровикине, о Шойгу – они же все миллиардеры... Поэтому, бесспорно, их недовольство вызвано тем, что их подвели под ситуацию войны, где вопрос не о заработать или не заработать, а о жить или умереть, жить или оказаться в тюрьме. Зачем им это, ради чего? Они так хорошо жили", - рассказал Фейгин.

Напомним, недавно политолог Владимир Фесенко заявил, что российский диктатор Владимир Путин не собирается завершать войну в Украине. Зато глава Кремля хочет заморозить боевые действия и сохранить под своим контролем если не все, то большую часть временно оккупированных территорий. Он отметил, что на Западе этот факт понимают не все. Именно поэтому там выступают за начало переговоров между Украиной и РФ.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что действия российских войск делают идею любых мирных переговоров с РФ просто абсурдной. Он подчеркнул, что подобные упреки Кремль использует как дымовой занавес для продолжения атак.

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