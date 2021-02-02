Илон Маск временно ушел из Twitter

Причины и факторы, которые толкнули Илона Маска покинуть сервис микроблогов Twitter на данный момент неизвестны.
Известный американский коммерсант-инноватор, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил во вторник, 2 февраля 2021 года о том, что временно перестает пользоваться сервисом микроблогов Twitter.
"Ушел из Twitter на время", ‒ написал он. Каких-либо объяснений или факторов, которые толкнули его на такое решения, Маск озвучивать не стал.
К слову, ранее коммерсант публично пообещал премию в 100 миллионов долларов США для разработчиков самой эффективной технологии улавливания углекислого газа.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Именно в Twitter Илон Маск назвал "великолепным" ракетного конструктора и основоположника советской космонавтики – уроженца украинского города Житомир Сергея Королева.
- Президент Украины Владимир Зеленский в ответ быстро пригласил Илона Маска посетить музей космонавтики имени Сергея Королева, который расположен в украинском городе Житомир.
Автор: Дмитрий Видоменко