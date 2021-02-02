Илон Маск временно ушел из Twitter

Илон Маск / Reuters

Известный американский коммерсант-инноватор, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил во вторник, 2 февраля 2021 года о том, что временно перестает пользоваться сервисом микроблогов Twitter.

"Ушел из Twitter на время", ‒ написал он. Каких-либо объяснений или факторов, которые толкнули его на такое решения, Маск озвучивать не стал.

К слову, ранее коммерсант публично пообещал премию в 100 миллионов долларов США для разработчиков самой эффективной технологии улавливания углекислого газа.

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