Исключение Турции из НАТО: в Конгрессе США появился документ по Карабаху

Действия Турции противоречат призывам НАТО, отмечает Тулси Габбард.
В Палату представителей Конгресса США внесли резолюцию с призывом исключить Турцию из Североатлантического альянса из-за участия Анкары в армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает Eurasia Daily.
В документе, автором которого стала член нижней палаты Конгресса Тулси Габбард, речь идет о том, что Турция открыто поддерживает Азербайджан в нагорно-карабахском конфликте. Также Анкару обвиняют в привлечении к боевым действиям различных боевиков, в том числе и террористов из группировки Исламское государство.
При этом в проекте резолюции внимание акцентируется на том, что позиция Турции противоречит призывам НАТО к мирному урегулированию вооруженной конфронтации в Нагорном Карабахе.
"И это в том случае, когда НАТО призывает стороны прекратить боевые действия и решить вопрос посредством переговоров", - отмечается в документе.
Автор инициативы Габбард добавила, что Канада уже остановила поставки вооружений Турецкой республике во избежание их попадания в зону нагорно-карабахского конфликта.Читайте такжеВ НАТО оценили шансы на войну Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах
Издание подчеркивает, что после новой вспышки войны Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе более 100 конгрессменов и сенаторов США потребовали прекращения военной операции Азербайджана. Они обвиняют президентов Эрдогана и Алиева в военных преступлениях против армянского населения Нагорного Карабаха.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Новый виток войны Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе начался утром, 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия, после чего в Баку объявили о начале военной операции.
- Турция открыто поддерживает Азербайджан. Президент Реджеп Эрдоган призвал страны-гаранты разрешения конфликта – США, Россию и Францию – обеспечить возвращение Баку Нагорного Карабаха.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил включить Турцию в переговорный процесс по Нагорному Карабаху. Он полагает, что конфликт удастся урегулировать только при участии Анкары.
- В США заявили, что Турция обеспечивает военную поддержку Азербайджану в зоне нагорно-карабахского конфликта и призвали Анкару прекратить вмешательство в войну Армении и Азербайджана.
- В Баку раскритиковали заявление госсекретаря США Майка Помпео, подчеркнув, что такие слова противоречат официальной позиции Вашингтона.