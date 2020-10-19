Исключение Турции из НАТО: в Конгрессе США появился документ по Карабаху

Турция поддерживает военную операцию в Нагорном Карабахе, в то время как НАТО призывает стороны к миру / Reuters

В Палату представителей Конгресса США внесли резолюцию с призывом исключить Турцию из Североатлантического альянса из-за участия Анкары в армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Eurasia Daily.

В документе, автором которого стала член нижней палаты Конгресса Тулси Габбард, речь идет о том, что Турция открыто поддерживает Азербайджан в нагорно-карабахском конфликте. Также Анкару обвиняют в привлечении к боевым действиям различных боевиков, в том числе и террористов из группировки Исламское государство.

При этом в проекте резолюции внимание акцентируется на том, что позиция Турции противоречит призывам НАТО к мирному урегулированию вооруженной конфронтации в Нагорном Карабахе.

"И это в том случае, когда НАТО призывает стороны прекратить боевые действия и решить вопрос посредством переговоров", - отмечается в документе.

Автор инициативы Габбард добавила, что Канада уже остановила поставки вооружений Турецкой республике во избежание их попадания в зону нагорно-карабахского конфликта.Читайте такжеВ НАТО оценили шансы на войну Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах

Издание подчеркивает, что после новой вспышки войны Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе более 100 конгрессменов и сенаторов США потребовали прекращения военной операции Азербайджана. Они обвиняют президентов Эрдогана и Алиева в военных преступлениях против армянского населения Нагорного Карабаха.

Конфликт в Нагорном Карабахе