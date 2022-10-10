"Из ЧВК Вагнер можно уехать только в гробу": Пригожин отправит на фронт потерявших ноги экс-заключеных

Евгений Пригожин агитирует раненых вернуться на фронт / Скриншот

В Сети появилось видео, как Евгений Пригожин - "повар Путина", который является основателем ЧВК Вагнера - общается с завербованными им заключенными. Они уже потеряли конечности, но им предлагают сделать протезы и снова отправить на фронт.

"Сейчас запротезируемся и дальше к нам", – говорит Пригожин.

"Из ЧВК Вагнер можно уехать только по старости на пенсию либо в цинковом гробу", – добавил "повар Путина".

Пригожин спросил у одного из собеседников, сколько ему оставалось сидеть в тюрьме до того, как он согласился отправиться на войну. Тот рассказал, что отсидел 10 лет, оставалось еще 13.

"Ты был, как говорится, нарушитель, теперь — герой войны. Поэтому каждый из вас внес лепту, которую, к сожалению, многие не вносили. Одни драпают, другие идут вперед. Те, кого учили всю жизнь, они драпают, а те, кого никто не учил, они идут — по фигу", - сказал глава ЧВК.

"Нам терять нечего", — ответил бывший заключенный.

"Ну, понятно. Одни живут на теплых дачах, поэтому им есть, что терять. А другие, хоть их родина, как говорится, не сильно приветствовала, многих — с детства, все равно идут и делают то, что должны", — констатировал Пригожин.

Пригожин заявил, что из ЧВК Вагнер можно уйти только на пенсию или в цинковом гробу / скриншот

Где и когда сделана видеозапись - не сообщается.

Как писал Главред, ранее в Сети всплыло видео, как "повар Путина" вербует в тюрьмах бойцов для войны в Украине. Он посетил тюрьму в Республике Мордовия (в российской глубинке). За участие в войне заключенным Пригожин обещал амнистию через шесть месяцев. Однако же при этом он угрожал расстрелом за дезертирство, пьянство и наркоманию.

Позже стало известно, что руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин завербовал на войну против Украины маньяка-каннибала, который отбывал наказание в одной из тюрем.

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