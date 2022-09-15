Завербовал маньяка-каннибала: руководитель ЧВК "Вагнера" Пригожин "гребет" на войну насильников из тюрем

Пригожин завербовал на войну в Украине маньяка-каннибала/ Reuters, скрин

Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, которого еще называют "поваром Путина", завербовал на войну против Украины маньяка-каннибала, который отбывал наказание в одной из тюрем.

Об этом рассказала глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова на YouTube-канале "Популярная политика". Она отметила, что это не единственное пополнение в российской армии "с легкой руки" Пригожина.

В целом, он "гребет" на войну многих заключенных. Вербуют уголовников, которые отбывают наказание по разным статьям, однако предпочтение отдают убийцам и тем, кто занимался разбоем и грабежами. Также берут тех, кто сидит за нанесение тяжких телесных повреждений.

Кроме этого, Пригожин вербует и насильников, однако их отправляют в отдельный отряд.

"Мы знаем две истории из саратовских зон, из ужасных зон, там одна есть очень специальная. Оттуда взяли маньяка, у которого, так сказать, в портфолио каннибализм. Он тоже уехал на войну", – рассказала Романова.

По словам правозащитницы, таким образом в ЧВК "Вагнера" было завербовано большое количество заключенных – она приводит цифру от 7 до 10 тысяч человек.

Пригожин при этом чаще всего ограничивается лишь регионами Центральной России.

"Самая северная часть – Коми, Сыктывкар, самая южная – Адыгея, самая восточная – Татарстан, самая западная – Псковская и Смоленская области", – рассказывает она.

Напомним, ранее в Сети всплыло видео, как "повар Путина" вербует в тюрьмах бойцов для войны в Украине. Он посетил тюрьму в Республике Мордовия (в российской глубинке). За участие в войне заключенным Пригожин обещал амнистию через шесть месяцев. Однако же при этом он угрожал расстрелом за дезертирство, пьянство и наркоманию.

Ранее два американских чиновники заявляли для CNN, что российские вооруженные силы испытывают острую нехватку военнослужащих. Они готовы вербовать осужденных в обмен на помилование.

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