УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Завербовал маньяка-каннибала: руководитель ЧВК "Вагнера" Пригожин "гребет" на войну насильников из тюрем

15 сентября 2022, 20:36

В РФ уже не брезгуют никем – "приглашают" воевать в своих рядах против Украины зэков, которые сидят за тяжелые преступления.

Российские военные, Евгений Пригожин, ЧВК Вагнера
Пригожин завербовал на войну в Украине маньяка-каннибала/ Reuters, скрин

Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, которого еще называют "поваром Путина", завербовал на войну против Украины маньяка-каннибала, который отбывал наказание в одной из тюрем.

Об этом рассказала глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова на YouTube-канале "Популярная политика". Она отметила, что это не единственное пополнение в российской армии "с легкой руки" Пригожина.

В целом, он "гребет" на войну многих заключенных. Вербуют уголовников, которые отбывают наказание по разным статьям, однако предпочтение отдают убийцам и тем, кто занимался разбоем и грабежами. Также берут тех, кто сидит за нанесение тяжких телесных повреждений.

Кроме этого, Пригожин вербует и насильников, однако их отправляют в отдельный отряд.

"Мы знаем две истории из саратовских зон, из ужасных зон, там одна есть очень специальная. Оттуда взяли маньяка, у которого, так сказать, в портфолио каннибализм. Он тоже уехал на войну", – рассказала Романова.

По словам правозащитницы, таким образом в ЧВК "Вагнера" было завербовано большое количество заключенных – она приводит цифру от 7 до 10 тысяч человек.

Пригожин при этом чаще всего ограничивается лишь регионами Центральной России.

"Самая северная часть – Коми, Сыктывкар, самая южная – Адыгея, самая восточная – Татарстан, самая западная – Псковская и Смоленская области", – рассказывает она.

Напомним, ранее в Сети всплыло видео, как "повар Путина" вербует в тюрьмах бойцов для войны в Украине. Он посетил тюрьму в Республике Мордовия (в российской глубинке). За участие в войне заключенным Пригожин обещал амнистию через шесть месяцев. Однако же при этом он угрожал расстрелом за дезертирство, пьянство и наркоманию.

Ранее два американских чиновники заявляли для CNN, что российские вооруженные силы испытывают острую нехватку военнослужащих. Они готовы вербовать осужденных в обмен на помилование.

Читайте также:

война в Украине Маньяк вторжение России Евгений Пригожин ЧВК Вагнер маньяки ЧВК Вагнера
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:50

"Дети желали смерти": "путинистка Долина пожаловалась на конфликт с молодежью

20:43

Михайлово чудо 2022: дата, традиции и запреты дня

20:36

Завербовал маньяка-каннибала: руководитель ЧВК "Вагнера" Пригожин "гребет" на войну насильников из тюремВидео

20:16

ВСУ "перемололи" два стрелковых полка россиян, очень много раненых - ГенштабВидео

20:11

Очередной "удар в спину" Путину от Эрдоганамнение

Реклама
20:10

Приметы на 17 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы стать богачеВидео

19:51

В Украине подтвержден первый случай оспы обезьян: все симптомы болезниВидео

19:36

США пока не намерены передавать Украине ракеты ATACMS - CNNВидео

19:13

Россия атакует Украину ракетами: оккупанты разнесли критическую инфраструктуру Кривого РогаВидео

19:08

Симоньян и Соловьев вдруг обнаружили, что вариант проигрыша Россией войны - вполне реаленмнение

19:04

Гороскоп на завтра 16 сентября 2022: Близнецам – деньги, Весам- судьбоносная встреча, Рыбам – завистьВидео

19:02

Тайный сын короля Чарльза III и королевы Камиллы требует отдать ему титул наследного принца БританииВидео

19:01

Элитная Таманская дивизия РФ опозорилась под Харьковом: ВСУ даже не успели отрыть по ним огонь

18:53

"Рука Кремля": в Германии отменили концерт Олега Скрипки, назвав группу "фашистской"

18:49

США ввели санкции против одиозного лидера Чечни и его семьиВидео

18:27

Оккупанты Крыма уволили преподавателя техникума за украинскую песню

18:21

Шах и мат, вегетарианцы: почему нельзя полностью отказываться от мяса

18:18

Зачем опытные хозяйки кладут мел в шкаф: он избавит от надоедливой проблемы

18:17

ДТП с Зеленским: Подоляк раскрыл скандальные подробности про предполагаемого виновника аварииВидео

17:54

Катя Осадчая без бюстгальтера похвасталась фигурой в мини и куртке на голое тело

Реклама
17:39

200 рублей вычли как налог: в России 85-летней блокаднице подарили на юбилей 300 рублей

17:37

"Для деревенских не подходит": Собчак оправдалась за свой странный лук

17:30

Зеленский попал в ДТП: появились новые подробности аварии с президентомВидео

17:00

"Я просто снимала": в Одессе пассажиры маршрутки задержали любительницу "русского мира"Видео

16:43

Германия даст Украине 50 бронированных машин Dingo и 2 РСЗО Mars II: как они помогут ВСУВидео

16:37

Настояла молодая жена: Петросян сделал 2-летнему сыну сумасшедший подарок

16:30

Приметы на 16 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удачу привлечь на всю осеньВидео

16:19

Все сгорело: ВСУ уничтожили базу россиян в Новой КаховкеФотоВидео

16:16

​Европарламент одобрил выделение Украине 5 млрд евро помощи: на что потратят деньгиВидео

15:59

Оккупанты неделю удерживали в подвале пятерых детей на ХарьковщинеВидео

15:54

"Родина бросит": у Зеленского высмеяли непризнание россиянами свои паспорта для жителей ОРДЛОВидео

15:48

"На роль секси-дивы нет тяну": облезлая Тодоренко показала, как обычно выглядит

15:40

Окружение Путина будет договариваться о капитуляции за его спиной – эксминистрВидео

15:35

Самая вкусная закуска, которая разлетается со стола: быстрый рецептВидео

15:24

Критик Соседов публично отчитал Повалий: "Да нет ничего стыднее!"

15:19

"Они станут стороной конфликта": Захарова закатила истерику из-за военной помощи США УкраинеВидео

15:11

Олег Крот рассказал, как можно защитить украинскую критическую инфраструктуру

15:04

ВСУ ликвидировали замкомандира группы спецназа ГРУ России КулагинаВидео

15:02

"В трусах их в плен и брали": Дмитрий Комаров рассказал историю об оккупантах на ХарьковщинеВидео

15:01

Оккупанты считают потери: в Мелитополе прогремели мощные взрывыВидео

Реклама
14:37

Потап заговорил: где был до возвращения в Украину, что с его лицом и будет ли петь на русском языкеВидео

14:33

"Кто эта раздувшаяся женщина?": как выглядит Королёва в обычной жизни

14:24

Оккупанты будут сдаваться: на Западе признали контрнаступление ВСУ на Харьковщине крупнейшим поражением РФВидео

14:20

Воздух над Киевом бороздят множество НЛО: астрономы сделали заявление

13:59

Взрыв и столб дыма: РФ нанесла новый ракетный удар по Кривому Рогу, есть разрушенияВидео

13:47

"Украина вынуждена держать войска на северных рубежах": генерал оценил риск повторного наступления на КиевВидео

13:39

Кривой Рог затопило из-за ракетного удара РФ: в сети показали последствияФотоВидео

13:32

Абсолютное большинство украинцев не хотят отдать территории ради прекращения войны – опросВидео

13:08

Сели на бутылку и стакан: русское руководство повально пьянствует из-за войны в Украине - СМИ

12:50

Осталась одна зенитная установка из восьми: в РФ проговорились, как "планово" убегали с ХарьковщиныВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять