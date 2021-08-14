Кабул на грани краха: Талибан стремительно захватывает Афганистан

Талибан захватывает новые города в Афганистане / REUTERS

Наступление талибов на столицу Афганистана Кабул - вопрос нескольких недель, а все правительство может упасть за 90 дней, говорится в докладе разведки США.

В реальности в стране всегда были проблемы с необходимым количеством военных и полицейских, говорится в материлае ВВС.

Война в Афганистане: соотношение сил

На бумаге национальные силы безопасности Афганистана насчитывают более 300 тысяч бойцов. Афганская армия и полиция наполнены многочисленными потерями, дезертирством и коррупцией. К этом можно добавить еще и проблемы с оснащением и моральным духом.

Воздушные силы Афганистана должны обеспечить критическую преимущество на поле боя. Но они постоянно боролись за то, чтобы содержать свои 211 летательных аппаратов и экипажи для них (последнее стало серьезной проблемой, когда талибы начали специально охотиться на пилотов).

В свою очередь Антитеррористический центр США в Вест-Пойнте оценивает ядро талибов в 60 тысяч бойцов. Вместе с другими группировками и сторонниками Талибана эта цифра может вырасти до 200 тысяч.

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Талибан получает много средств от торговли наркотикам, но у него и поддержка из-за пределов Афганистана - преимущественно от Пакистана. А сейчас талибы еще и захватили трофейное оружие и оборудование в правительственных сил безопасности (в том числе то, что в свое время поставляли США). Кроме того, на их стороне знание и понимание местности.

Наступление Талибана: к чему готовиться

Летний период боев вскоре завершится - афганская зима осложнит маневры сухопутных армий. Не исключено, что до конца года в стране будет сохраняться патовая ситуация, а правительство будет цепляться за Кабул и несколько крупных городов. Ситуация может даже коренным образом измениться, если Талибан расколется.

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Добавим, что сотрудникам посольства США в Кабуле приказано уничтожить секретные бумаги из-за опасений, что столицу Афганистана вскоре захватят боевики. Об этом со ссылкой на распоряжение, которое руководство разослало работникам дипмиссии, сообщили CNN и Bloomberg.

По словам дипломатического источника CNN, в разведке допустили, что Талибан может изолировать Кабул в течение недели или ближайших трех дней. Однако эти данные не говорят о том, что боевики войдут в столицу, добавил собеседник телеканала.

Ранее в разведке США рассказали, как Россия спонсирует Талибан. Россия предоставила боевикам оружие — в частности, автоматы Калашникова с пластиковыми прикладами (такие приклады на АК не производятся больше нигде в мире), новые пулеметы Калашникова и противотанковые гранатометы.

Также, по данным американской разведки, россияне выделили талибам деньги на борьбу с ИГИЛ. Россия подталкивает Талибан к действиям у северной границы Афганистана, где талибы могут легко получать подкрепления из Таджикистана и действовать в качестве буфера против ИГИЛ.