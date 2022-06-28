Кадыров получил очередной бессмысленный орден "За заслуги перед стоматологией"

Рамзану Кадырову дали орден "За заслуги перед стоматологией" / Рамзан Кадыров

Президент Чечни и главный тик-токер РФ Рамзан Кадыров получил орден "За заслуги перед стоматологией". Эту "награду" ему вручили за "достижение на стоматологической ниве". Об этом он сообщил на своей страниц во ВКонтакте.

Такое решение якобы приняла стоматологическая ассоциация России. "Награду" Кадырову вручили во время открытия нового здания Грозненской стоматологической поликлиники №1.

В свою очередь "Дон-дон" наградил главврача стоматологической поликлиники орденом "имени себя".

Какие награды есть у Кадырова

В коллекции Кадырова есть много странных наград:

почетный профессор трех учебных заведений: Исламского университета имени Кунта-Хаджи Кишиева, Современной гуманитарной академии и Чеченского государственного университета;

медаль "За укрепление уголовно-исполнительной системы РФ",

медаль "За борьбу в сфере прав человека",

медаль "За вклад в развитие парламентаризма, агропромышленности, законодательства и государственного строительства",

медаль "Герой Отечества",

орден "Честь Отечества",

звезда Героя России.

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Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров разразился новыми угрозами Украине – сказал, что российские войска якобы планируют применить на Донбассе какие-то новые тактические приемы.

Также стало известно о том, что российские захватчики отобрали у эвакуированного из Авзовстали украинского воина собаку и подарили Рамзану Кадырову.

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