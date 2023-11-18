Как 'мягкое давление' Китая может подорвать российский бюджет - Огрызко

Китай может уменьшить закупку российской нефти наполовину, что приведет к серьезным экономическим проблемам для России.

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Китай может применить экономическое давление к России / Коллаж: Главред, фото: пресс-служба президента России, facebook.com / Владимир Огрызко

Украинский дипломат Владимир Огрызко указал на возможность "мягкого давления" на Россию, которое может возникнуть из-за экономических отношений с Китаем. По его словам, Китай сейчас вытягивает бюджет России из-за закупки российских энергоносителей. Об этом Владимир Огрызко рассказал Главреду.

Дипломат объясняет, что Россия получает китайские товары, а затем, наклеивая российские наклейки, объявляет их "импортозамещенными". В свою очередь, Китай может использовать эту зависимость для того, чтобы давить на Россию в случае необходимости.

"Китай сегодня фактически вытягивает бюджет России, покупая российские энергоносители. Он в какой-то момент может деликатно намекнуть россиянам, что, мол, они слишком далеко заходят и Китаю нужно каким-то образом реагировать на просьбы американцев. Соответственно, Китай может уменьшить закупку российской нефти наполовину. А это будет означать, что именно на столько уменьшатся и доходы бюджета РФ, из - за чего тот будет трещать и ломаться," - пояснил Владимир Огрызко. видео дня

Отношения России с Китаем могут измениться, если Си Цзиньпинь решит ответить на просьбы американцев. Дипломат подчеркнул, что Китай может деликатно намекнуть России, что они заходят слишком далеко и что Китаю придется реагировать. Если такая ситуация возникнет, Китай может уменьшить закупку российской нефти, что приведет к значительному уменьшению доходов бюджета России.

Владимир Огрызко считает, что Китай сейчас сигнализирует о сотрудничестве с Западом, а не о конфронтации. Это может означать, что Китай готов использовать экономическую зависимость России, чтобы давить на нее.

"Мне кажется, что начало этому более или менее нормальному взаимодействию положено. Это, конечно, займет некоторое время, потому что этого не сделать за одну встречу, но если Китай дает сигнал на сотрудничество, а не на конфронтацию, это уже позитив," - добавил эксперт.

Отмечается, что для такого экономического давления нужно политическое решение и оно может связываться с идеологией Си Цзиньпиня. Также пока неизвестно, что возобладает - экономическая целесообразность, разумное сотрудничество с Западом или идеологическое единство с Путиным. Огрызко заметил, что этот процесс требует времени и требует учета сложности ситуации.

Положение России

Напомним, 15 ноября в В Сан-Франциско состоялась четырехчасовая встреча между Джо Байденом и Си Цзиньпином, лидерами США и Китая соответственно. После встречи они объявили о "возобновлении военного сотрудничества на высшем уровне, основываясь на принципах равенства и уважения", что может быть тревожным звоночком для России. Кроме того, лидеры обеих стран заявили о планах возобновления встреч между министерствами обороны, проведения консультаций с морской военной безопасностью и запуска переговоров между руководителями командований.

Также, российский лидер, уже давно примирился с фактом зависимости от Китая. Его надежды на экономический расцвет и политическую поддержку со стороны Китая претерпели неожиданный поворот. Вместо того, чтобы оставаться равноправным партнером, Россия постепенно стала вассалом Китая, зависимым от экономической поддержки.

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