УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Жалкий вассал Си": Путин уже смирился, что продал Россию Китаю - Пионтковский

Руслана Заклинская
18 ноября 2023, 17:46
Кремлевский лидер Путин привел Россию к состоянию полной зависимости от Китая.
'Жалкий вассал Си': Путин уже смирился, что продал Россию Китаю - Пионтковский
Путин смирился с полной зависимостью от Китая / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, depositphotos.com

Русский диктатор Владимир Путин уже давно смирился с тем, что Россия стала полностью зависимой от Китая. Такое мнение высказал политолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Эспрессо".

Политолог отметил, что Китай рассчитывал на свою беспроигрышность в отношениях с Россией, поскольку на Ближнем Востоке Китай проиграл в попытках конкурировать с США. В случае с Россией, Китай мог бы получить значительные территории или стратегические ресурсы, а сейчас Си Цзиньпинь фактически получил Сибирь.

"Китай рассчитывал на беспроигрышность в отношении России. На Ближнем Востоке он все проиграл в попытках противопоставить себя США. С Россией у него была беспроигрышная игра. Если Путину удалась бы его агрессия – Пекин получил бы Тайвань при полной дискредитации Соединенных Штатов, а сейчас он фактически получает Сибирь. Поражение в войне сделало Путина вассалом, он сам это прекрасно понимает. Удивительной была речь Путина в Пекине перед российскими журналистами: он просто как жалкий вассал си рассказывал с огромным пиететом, как Си лично с ним обедал несколько часов в своем покое", - рассказал Пионтковский.

видео дня

Пионтковский обращает внимание на то, что Россия, стремясь сохранить свои позиции и влияние на мировой сцене, имела попытки сблизиться с Китаем. Путин надеялся на рост экономических отношений и политическую поддержку Китая. Однако вместо того, чтобы оставаться государством-партнером, Россия постепенно стала вассалом Китая, став зависимой от экономической поддержки. Эксперт убежден, что Россия давно стала полностью зависимой от Китая.

"А на следующий день он надменно назвал себя Александром Невским – тем, который приезжал лизать башмака монгольского хана, чтобы противостоять Западу и не отдать свою душу западным варварам. Путин уже согласился, что он "Невский XXI века", который продал Россию Китаю", - добавил политолог.

Отношения России и Китая

Как ранее сообщал Главред, сближение России и Китая становится опасным прежде всего для самой России. Отношения между странами могут дойти до точки, когда Кремль будет вынужден принять реальность власти Китая над долей российской территории. Последний визит Путина в Китай, очевидно, лишь усилил эту возможность.

Также глава КНР Си Цзиньпин выразил готовность к сотрудничеству с Соединенными Штатами для совместного реагирования на глобальные вызовы. Сейчас выделяется важность "правильного пути взаимопонимания" между странами, который будет иметь значение для мирового сообщества.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Си Цзиньпин Владимир Путин Андрей Пионтковский Россия
Реклама

Главное за день

Радары ВСУ засекли крейсер за 120 километров: новые детали уничтожения "Москвы"

Радары ВСУ засекли крейсер за 120 километров: новые детали уничтожения "Москвы"

17:15 Украина
РФ ударила ракетами на Запорожье: погибли спасатели, еще семеро человек ранены

РФ ударила ракетами на Запорожье: погибли спасатели, еще семеро человек ранены

15:52 Украина
Десант ГУР в Крыму: спецназовец "Лютый" рассказал о боях с оккупантами

Десант ГУР в Крыму: спецназовец "Лютый" рассказал о боях с оккупантами

14:55 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:46

"Жалкий вассал Си": Путин уже смирился, что продал Россию Китаю - Пионтковский

17:40

Сработали с огоньком: когда последний раз горела Москва

17:15

Радары ВСУ засекли крейсер за 120 километров: новые детали уничтожения "Москвы"

17:11

11 минут тренировки для идеального результата: как быстро похудеть в домашних условияхВидео

17:09

Его вывести нереально, но вам удастся: лайфхаки по уничтожению плюща, которые работают

Байден и Си Цзиньпин навсегда помахали ручкой Москве - ОгрызкоБайден и Си Цзиньпин навсегда помахали ручкой Москве - Огрызко
17:07

Какой чай нужно выпить 19 ноября, чтобы быть здоровым всю зиму: приметы дня

16:51

Россияне шантажируют пенсионеров в оккупации: что требуют

16:10

Празднуем теперь в другой день: когда в Украине отмечают день Святого Николая

16:09

Три месяца с последнего обмена: Россия заморозила передачу пленных

Реклама
15:56

Известный режиссер рассказал, как живет в Америке его дочь от путинистки Егоровой

15:52

РФ ударила ракетами на Запорожье: погибли спасатели, еще семеро человек ранены

15:25

На концерте мировой знаменитости умерла молодая девушка

15:01

В Украине будут назначать пенсии иначе: как ужесточат требования

15:00

Тренды зимы 2023-24: Андре Тан рассказал, что обязательно должно быть в гардеробе

14:55

Десант ГУР в Крыму: спецназовец "Лютый" рассказал о боях с оккупантами

14:44

У предателей Медведчука и Марченко будет пополнение в семье

14:41

ВСУ стойко держат оборону под Авдеевкой: генерал рассказал о ситуации на фронте

14:11

Пышно зацветет точно к Рождеству: чем нужно подкормить декабрист в ноябре

14:02

Карта воздушных тревог онлайн: проверь есть ли тревога в области сейчас

13:57

Тысячи фур и месячная очередь: поляки устроили "ад" на границе с Украиной

Реклама
13:57

Телеведущая Наталья Островская стала мамой и показала фото малыша

13:44

РФ готовится к 3-й волне наступления на Авдеевку: оккупанты попытаются окружить город

13:41

Сладкая, сочная и просто мечта: 3 правила, как выбрать хурму

12:59

Раде предлагают разрешить призывать в армию по согласию: кого это коснется

12:55

Кто кому родственник после свадьбы: кто такие сноха и невестка и есть ли разница

12:51

Угроза мощного ракетного удара: чем и когда РФ готова бить по Украине

12:47

"РФ - мировое зло, а ее жители - умственно отсталые": группу Би-2 требуют признать спонсорами терроризма за правду

12:41

Сложный ребус для гениев: нужно за 1 мин угадать слово, спрятанное на картинке

12:32

Гороскоп на завтра 19 ноября 2023: Близнецам - раздражение, Скорпиону - трудности с деньгами

12:24

"Ты станешь звездой": Потап спел дифирамбы новой подопечной, которая прилегла на него

12:04

Тамара Гверцители впервые высказалась о войне

11:46

ВСУ остановили россиян под Авдеевкой: у РФ тяжелые потери – британская разведка

11:45

США - в шаге от начала Третьей мировой войны, которую могут проиграть — Foreign Policy

11:40

"Враг подбирается к объектам энергетики": в ВСУ прокомментировали мощную ночную атаку

11:05

Лунный календарь 19 ноября 2023: один из наилучших периодов для работы и бизнеса

11:02

Бывшая солистка ВиаГры раскрыла, что думает Константин Меладзе о войнеВидео

10:44

"Самолеты не изменят ход войны": министр обороны Эстонии сказал, какое оружие нужно ВСУ

10:31

Бои за Херсонщину: ВСУ контролируют 10 кв. км на левом берегу Днепра - ISW

10:02

Какой праздник завтра 19 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

09:40

Возле берегов Украины подорвался балкер с зерном – Reuters

Реклама
09:24

Ночная атака дронов: на Одесчине - "прилет" в объект энергетической инфраструктуры

08:53

Оккупанты смогли продвинуться на 2 направлениях: в ISW описали ситуацию на фронте

08:40

Конгресс США сможет принять новую помощь для Украины в середине декабря – Bloomberg

08:10

Результат визита украинской делегации в СШАмнение

07:41

Ночью РФ дронами атаковала Украину: что известно о последствиях

06:10

Авдеевка. Два важных моментамнение

05:47

Гороскоп на декабрь 2023: когда у Раков начнут исполняться желанияВидео

04:00

"Дьявольский" знак: почему глаза кошек светятся в темноте

03:40

Как кофе влияет на кожу: почему не стоит верить 3-м популярным мифам

02:48

Забудьте о желтых пятнах под мышками: как избавиться от следов на белой одежде без усилий

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять