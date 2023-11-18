'Жалкий вассал Си': Путин уже смирился, что продал Россию Китаю - Пионтковский

Кремлевский лидер Путин привел Россию к состоянию полной зависимости от Китая.

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Путин смирился с полной зависимостью от Китая / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, depositphotos.com

Русский диктатор Владимир Путин уже давно смирился с тем, что Россия стала полностью зависимой от Китая. Такое мнение высказал политолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Эспрессо".

Политолог отметил, что Китай рассчитывал на свою беспроигрышность в отношениях с Россией, поскольку на Ближнем Востоке Китай проиграл в попытках конкурировать с США. В случае с Россией, Китай мог бы получить значительные территории или стратегические ресурсы, а сейчас Си Цзиньпинь фактически получил Сибирь.

"Китай рассчитывал на беспроигрышность в отношении России. На Ближнем Востоке он все проиграл в попытках противопоставить себя США. С Россией у него была беспроигрышная игра. Если Путину удалась бы его агрессия – Пекин получил бы Тайвань при полной дискредитации Соединенных Штатов, а сейчас он фактически получает Сибирь. Поражение в войне сделало Путина вассалом, он сам это прекрасно понимает. Удивительной была речь Путина в Пекине перед российскими журналистами: он просто как жалкий вассал си рассказывал с огромным пиететом, как Си лично с ним обедал несколько часов в своем покое", - рассказал Пионтковский. видео дня

Пионтковский обращает внимание на то, что Россия, стремясь сохранить свои позиции и влияние на мировой сцене, имела попытки сблизиться с Китаем. Путин надеялся на рост экономических отношений и политическую поддержку Китая. Однако вместо того, чтобы оставаться государством-партнером, Россия постепенно стала вассалом Китая, став зависимой от экономической поддержки. Эксперт убежден, что Россия давно стала полностью зависимой от Китая.

"А на следующий день он надменно назвал себя Александром Невским – тем, который приезжал лизать башмака монгольского хана, чтобы противостоять Западу и не отдать свою душу западным варварам. Путин уже согласился, что он "Невский XXI века", который продал Россию Китаю", - добавил политолог.

Отношения России и Китая

Как ранее сообщал Главред, сближение России и Китая становится опасным прежде всего для самой России. Отношения между странами могут дойти до точки, когда Кремль будет вынужден принять реальность власти Китая над долей российской территории. Последний визит Путина в Китай, очевидно, лишь усилил эту возможность.

Также глава КНР Си Цзиньпин выразил готовность к сотрудничеству с Соединенными Штатами для совместного реагирования на глобальные вызовы. Сейчас выделяется важность "правильного пути взаимопонимания" между странами, который будет иметь значение для мирового сообщества.

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