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"Путин может доиграться": генерал-майор сообщил о новом статусе России для Китая

Юрий Берендий
1 ноября 2023, 04:00
Кремль может доиграться и фактически признать власть Китая над частью российской территории. Последний визит Путина в Китай это только подтверждает.
Путин, Си Цизьпин
Генерал-майор сообщил о новом статусе России для Китая / коллаж Главред, фото: скриншот с видео, ua.depositphotos.com

Сближение России с Китаем опасное прежде всего для самой России. Русские этого не понимают и бросились в объятия дракона, который хорошо знает, что такое игра в долгую - у китайцев планы расписаны на 50-100 лет вперед. Об этом во время чата на Главреде рассказал генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун.

По его словам следующая встреча Путина на зарубежной территории может состояться в Хабаровске.

"Он может доиграться. Фактически сейчас Россия в статусе колонии, где метрополия - Китай. Чем отличается метрополия от колонии? Метрополия дает машины, технологии, деньги, а из колонии поступают ресурсы, даже необработанные: газ, нефть, лес и, возможно, зерно", - указывает Виктор Ягун.

видео дня

Он также подчеркивает, что поездка Путина на поклон к Си Цзиньпину, в который раз подтверждает, что не китайцы что-то просят у России, а Путин.

Бывший замглавы СБУ указывает на то, что Китай сейчас очень внимательно следит за реакцией Соединенных Штатов на ситуацию в Израиле. Появление двух американских авианосцев вблизи Израиля говорит само за себя.

"Авианосная группа в непосредственной близости к Тайваню может появиться даже не за сутки, а за час. И самолеты стратегической авиации, базирующиеся на острове Гуам, также могут быть подняты за секунды. Все это в комплексе свидетельствует о том, что Тайвань Китаю не подарят. Да и Китай сейчас не в том экономическом положении - у него огромные экономические проблемы с недвижимостью, которая очень помогала ему расти. А если разгорится война, будут перекрыты рынки - всего этого в сумме будет многовато, Россия просто не сможет компенсировать потери", - заключает Виктор Ягун.

Он также отмечает, что КНДР без союзника - Китая - не полезет на Южную Корею, потому что там такая же ситуация, как и с Тайванем.

"Авианосная группа США появится в море вблизи КНДР очень быстро. Воевать с США и Южной Кореей, несмотря на их огромный потенциал, будет очень сложно. Кстати, это существенно влияет на то, получит ли Путин вооружение от Северной Кореи. Потому что вооружение нужно и самой КНДР, а его на самом деле у нее не так уж и много. Да, у КНДР есть ракеты для РСЗО, но всего 200 единиц этих систем, и часть из них на тракторной тяге", - резюмирует бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

Сближение России с Китаем

Напомним, как ранее сообщил Главред, глава КНР Си Цзиньпин выразил готовность Китая к сотрудничеству с Соединенными Штатами с целью совместного "реагирования на глобальные вызовы". Reuters опубликовал выдержку из письма Си, адресованного американскому президенту Джо Байдену, в котором обсуждается "правильный путь взаимопонимания" между обеими странами, который будет иметь "важное значение для мирового сообщества".

В то же время, как сообщил новоизбранный спикер Палаты представителей Майк Джонсон, Соединенные Штаты Америки не допустят победы страны-агрессора России в войне против Украины, ведь это, в частности, может подтолкнуть Китай к войне против Тайваня.

Также, как отметил верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, Китай разрушил свою репутацию среди Европейского Союза из-за своей позиции относительно полномасштабной войны России против Украины. Пекину необходимо отныне восстановить доверие украинского народа, продемонстрировав, что он не является союзником Москвы, и увеличить гуманитарную помощь Украине. Он считает, что возможно, Китай не выложился на максимум, чтобы прекратить российскую агрессию.

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новости России война в Украине Владимир Путин
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