УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Боррель разнес Китай из-за России: доверие подорвано, пусть помогут Украине

Андрей Ганчук
13 октября 2023, 14:25 обновлено 13 октября, 14:33
Китай, вероятно, вряд ли использовал все свое влияние для того, чтобы заставить страну-оккупанта Россию прекратить свою агрессию, считает Жозеп Боррель.

Украина, Китай, Боррель
Китай должен убедить народ Украины, что он не союзник России - Боррель / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Китай подорвал к себе доверие со стороны Европейского Союза из-за позиции относительно полномасштабной войны России против Украины. Пекину нужно доказать украинскому народу, что он не союзник Москвы, и увеличить гуманитарную помощь украинцам. Возможно, Пекин не использовал максимальные усилия для того, чтобы остановить российскую агрессию. Об этом заявил верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Как сообщает Bloomberg, глава европейской дипломатии, выступая перед студентами университетов в Пекине, сказал, что доверие к Китаю со стороны ЕС подорвано позицией китайского государства по войне против Украины.

видео дня

Боррель призвал Китай усилить давление на Россию

"(Китай, - ред.) возможно, не использовал свое сильное влияние, чтобы убедить Россию прекратить эту агрессию", - отметил Боррель.

Также он призвал Китай доказать украинцам, что Пекин – не союзник Москвы, и усилить гуманитарную помощь.

"Мы считаем крайне важным, чтобы Китай приложил серьезные усилия, чтобы убедить народ Украины в том, что Китай не является союзником России в этой войне…Я считаю, что Китаю следует увеличить гуманитарную помощь Украине", - считает дипломат.

В чем проблема отношений Европы и Китая

Журналисты пишут, что слова Борреля четко указывают на одну из самых главных проблем в отношениях ЕС и Китая – Пекин обеспечивает дипломатическое прикрытие российскому директору Владимиру Путину. В частности, Путин в ближайшие дни приедет в КНР, где примет участие в форуме Си Цзиньпина "Пояс и путь".

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за похищение украинских детей и глава Кремля стал невъездным в подавляющее большинство стран.

В сентябре ключевой переговорщик ЕС по вопросам торговли Валдис Домбровскис подверг критике Китай за неспособность Пекина дать осудительную оценку нападению России на Украину. Он резко раскритиковал КНР и отметил, что такая позиция – "вопиющее нарушение" принципов территориальной целостности, за которые сам Китай и выступает.

Позиция Китая по войне и отношения с Россией

Официальный Пекин придерживается так называемой нейтральной позиции в развязанной агрессором Россией полномасштабной войне против Украины.

Китай называет самую масштабную со времен Второй мировой войну "украинским кризисом", не называет Москву агрессором и усиливает с ней сотрудничество. При этом Пекин хочет стать посредником в "мирных" переговорах.

Украина готова согласиться на роль Китая как посредника только в том случае, если Пекин убедит РФ вывести все свои войска с украинских территорий.

Британское издание The Telegraph отмечало, что "нейтральный" Китай поставляет России вооружения, среди которых – дроны и вертолеты. По данным британцев, только беспилотников КНР поставила РФ в количестве 1000 единиц.

Как полагают журналисты американского агентства Bloomberg, Китай изменил свою позицию по войне в Украине, однако все равно выступает за компромисс с Россией.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России Евросоюз Жозеп Боррель новости Китая война России и Украины
Реклама

Главное за день

РФ готовит массированные удары: в ВСУ предупредили о сроках и назвали цели атак

РФ готовит массированные удары: в ВСУ предупредили о сроках и назвали цели атак

14:49 Украина
Боррель разнес Китай из-за России: доверие подорвано, пусть помогут Украине

Боррель разнес Китай из-за России: доверие подорвано, пусть помогут Украине

14:25 Мир
Ветер 15-20 метров в секунду и снег: синоптик рассказала о погоде на выходные

Ветер 15-20 метров в секунду и снег: синоптик рассказала о погоде на выходные

13:44 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

14:52

"Увлекаюсь языком, культурой": Борис Джонсон скандально объявил себя русофилом

14:49

РФ готовит массированные удары: в ВСУ предупредили о сроках и назвали цели атак

14:29

Последствия будут катастрофическими: ВСУ сообщили о тревожных новостях для врага

14:25

Боррель разнес Китай из-за России: доверие подорвано, пусть помогут Украине

14:19

Лунный день 14 октября 2023: новый лунный цикл предвещает самый спокойный период октября

Если Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - ЗильберЕсли Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - Зильбер
14:18

В Украину доставлена партия гумпомощи из Хорватии при поддержке Favbet Foundation

14:13

Святослав Вакарчук готовится порадовать поклонников новым альбомом

13:44

Ветер 15-20 метров в секунду и снег: синоптик рассказала о погоде на выходные

13:31

Мир "в обмен" на территории: около 80% украинцев против уступок агрессору России

Реклама
12:46

Россия не выдержит долгой войны, Украине должны дать одержать победу – Подоляк

12:32

Головоломка, которая под силу лишь гениям: нужно найти число 869 за 19 секунд

12:25

В Севастополе атакован носитель крылатых ракет: СМИ узнали подробности от СБУ и ВМС

12:16

Можно ли получать сразу и льготы на ЖКХ, и субсидию: чиновники дали ответ

12:10

Какой праздник завтра 14 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

12:04

Гайтана показала свою красавицу-дочку в вышиванке

11:50

Выжигают целый город: россияне используют фосфор для штурма Авдеевки - Ермак

11:35

"Погиб от рук предателя": звезда "Крепостной" рассказала о последнем бое близкого родственника

11:29

"Нет тебя, нет дома": в сети вспомнили пронзительное обращение Нины Матвиенко к дочериВидео

11:25

Ситуация почти критическая: враг применил новую тактику штурмов – офицер ВСУ

10:56

РФ ударила по Покровску, разрушены два здания: много раненых, есть жертваФото

Реклама
10:51

Гороскоп на завтра 14 октября 2023: Тельцу - потеря денег , Весам - измена

10:43

РФ накапливает ракеты: разведка Британии предупредила о массированных обстрелах

10:31

Мобилизация в Украине: имеют ли право сотрудники ТЦК проверять документы

10:01

ВСУ держатся, идут очень тяжелые бои: в ОП рассказали о ситуации в Авдеевке

09:58

Это могла быть наша торпеда: полковник ВСУ рассказал детали удара по кораблю РФ

09:45

Киркоров, Бузова, Баста: певица-беглянка Asti сыграла в новогодном фильме с путинистами

09:28

Путин нашел виновника конфликта на Ближнем Востокемнение

09:04

"Лезут, как тараканы, привозят свежак": РФ пытается взять в Авдеевку в окружение

08:58

Участница "Мастер Шеф" показала, как приготовить фучки, старинные украинские оладьи из квашеной капусты

08:58

Украинцам изменят прожиточный минимум: что теперь будет с соцвыплатами

08:21

Ушел добровольцем на фронт: на войне погиб экс-футболист "Динамо"

08:20

В "Укрэнерго" рассказали, какой финт позволит избежать блэкаутов из-за обстрелов

07:23

Оккупанты продвинулись возле Авдеевки на 4,5 кв. км, но несут потери - ISW

06:55

Нужно найти львенка всего за 8 секунд: только гений справится с задачей

06:52

США могут одновременно обеспечивать оружием и Израиль, и Украину – Пентагон

06:35

Как правильно говорить - "ЇХ речі" или "ЇХНІ речі": Авраменко призвал не совершать ошибкуВидео

06:32

Арабо-израильская война как идеальный триггер мирового конфликтамнение

05:00

Врежет почти 5-бальный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

04:30

Как мыть уксусом полы: простой способ, который заставит их заблестеть

03:40

Найдите бегемота на картинке за 10 секунд: с этой задачей справятся не все

Реклама
03:10

США могут вступить в войну в Израиле: эксперт сообщил детали переговоров

02:06

"Нас ждет кровопролитная война": эксперт объяснил, в чем была цель атаки ХАМАСВидео

01:30

Звездная украинская прыгунья сверкнула бюстом на туалетном сэлфи

00:48

Элина Свитолина показала первую тренировку годовалой дочери на теннисном корте

12 октября, четверг
23:59

"О ПВО не стоит даже мечтать": эксперт не исключает резкое уменьшение военной помощи

23:42

Большую часть видео он без одежды: украинка сняла клип для Ленни КравицаВидео

23:30

Мисс Украина-Вселенная 2023 Ангелина Усанова хотела совершить самоубийство

22:54

Politico о причине задержки Шольцом поставок Taurus: способны разрушить Крымский мост

22:50

В майке, с брутальной щетиной: впервые за долгое время в сети появился внук-беглец Ротару

22:33

Сложная головоломка: только люди с высоким IQ найдут спрятанные буквы за 11 секунд

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять