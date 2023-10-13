Боррель разнес Китай из-за России: доверие подорвано, пусть помогут Украине

Китай, вероятно, вряд ли использовал все свое влияние для того, чтобы заставить страну-оккупанта Россию прекратить свою агрессию, считает Жозеп Боррель.

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Китай должен убедить народ Украины, что он не союзник России - Боррель / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Китай подорвал к себе доверие со стороны Европейского Союза из-за позиции относительно полномасштабной войны России против Украины. Пекину нужно доказать украинскому народу, что он не союзник Москвы, и увеличить гуманитарную помощь украинцам. Возможно, Пекин не использовал максимальные усилия для того, чтобы остановить российскую агрессию. Об этом заявил верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Как сообщает Bloomberg, глава европейской дипломатии, выступая перед студентами университетов в Пекине, сказал, что доверие к Китаю со стороны ЕС подорвано позицией китайского государства по войне против Украины.

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Боррель призвал Китай усилить давление на Россию

"(Китай, - ред.) возможно, не использовал свое сильное влияние, чтобы убедить Россию прекратить эту агрессию", - отметил Боррель.

Также он призвал Китай доказать украинцам, что Пекин – не союзник Москвы, и усилить гуманитарную помощь.

"Мы считаем крайне важным, чтобы Китай приложил серьезные усилия, чтобы убедить народ Украины в том, что Китай не является союзником России в этой войне…Я считаю, что Китаю следует увеличить гуманитарную помощь Украине", - считает дипломат.

В чем проблема отношений Европы и Китая

Журналисты пишут, что слова Борреля четко указывают на одну из самых главных проблем в отношениях ЕС и Китая – Пекин обеспечивает дипломатическое прикрытие российскому директору Владимиру Путину. В частности, Путин в ближайшие дни приедет в КНР, где примет участие в форуме Си Цзиньпина "Пояс и путь".

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за похищение украинских детей и глава Кремля стал невъездным в подавляющее большинство стран.

В сентябре ключевой переговорщик ЕС по вопросам торговли Валдис Домбровскис подверг критике Китай за неспособность Пекина дать осудительную оценку нападению России на Украину. Он резко раскритиковал КНР и отметил, что такая позиция – "вопиющее нарушение" принципов территориальной целостности, за которые сам Китай и выступает.

Позиция Китая по войне и отношения с Россией

Официальный Пекин придерживается так называемой нейтральной позиции в развязанной агрессором Россией полномасштабной войне против Украины.

Китай называет самую масштабную со времен Второй мировой войну "украинским кризисом", не называет Москву агрессором и усиливает с ней сотрудничество. При этом Пекин хочет стать посредником в "мирных" переговорах.

Украина готова согласиться на роль Китая как посредника только в том случае, если Пекин убедит РФ вывести все свои войска с украинских территорий.

Британское издание The Telegraph отмечало, что "нейтральный" Китай поставляет России вооружения, среди которых – дроны и вертолеты. По данным британцев, только беспилотников КНР поставила РФ в количестве 1000 единиц.

Как полагают журналисты американского агентства Bloomberg, Китай изменил свою позицию по войне в Украине, однако все равно выступает за компромисс с Россией.

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