Политолог пояснил, являются ли Китай, Россия и Иран "осью зла"

По мнению Владимира Фесенко, если дипломатам удастся договориться о встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина, то есть шанс, что напряжение между КНР и США спадет.

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"Ось зла" ‒ это Россия, а также Северная Корея, Иран, говорит Владимир Фесенко / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Новая "ось зла" ‒ это страна-агрессор Россия, а также Северная Корея, Иран. Об этом в интервью Главреду рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Есть "ось зла" Россия, Северная Корея и Иран, здесь я могу согласиться, а вот по Китаю такие сравнения преждевременны. В Америке многие, особенно в лагере республиканцев, воспринимают именно Китай, а не РФ, как главный элемент "оси зла". Так же, как и в Китае все воспринимают сквозь призму своего противостояния с американцами, в частности, и войну России против Украины. Я уже приводил пример того, что с экономической точки зрения Китаю не нужен глобальный конфликт. Он стремится усилить свою роль, чтобы США признали его вторым альтернативным центром влияния, чтобы американцы договаривались с Китаем так же, как в свое время договаривались по определенным вопросам с Советским Союзом. Все это отвечает интересам Китая, но вступать в глобальный конфликт, который окончательно разрушит мировую торговлю и разобьет мировую экономику на отдельные кластеры Китай не заинтересован, потому что это также ударит по китайской экономике, которая и без того переживает не лучшие времена", ‒ сказал эксперт.

По мнению Фесенко, если китайским и американским дипломатам удастся договориться о встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина, то есть шанс, что напряжение между КНР и США спадет.

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"Если все-таки состоится встреча Байдена и Си Цзиньпина (а есть признаки того, что она готовится – в частности, в США поехал министр иностранных дел Китая в США), тогда есть шанс, что они, возможно, немного поладят и договорятся о мирном сосуществовании или об определенных правилах конкуренции во избежание мировой войны. Конечно, в некоторых случаях Китай этим пользуется, особенно когда растут антиамериканские настроения. Но в целом чрезмерное повышение градуса конфликтности в международных отношениях работает против интересов Китая", ‒ сказал он.

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Позиция Китая по войне и отношения с Россией

Официальный Пекин придерживается так называемой нейтральной позиции в развязанной агрессором Россией полномасштабной войне против Украины.

Китай называет самую масштабную со времен Второй мировой войну "украинским кризисом", не называет Москву агрессором и усиливает с ней сотрудничество. При этом Пекин хочет стать посредником в "мирных" переговорах.

Украина готова согласиться на роль Китая как посредника только в том случае, если Пекин убедит РФ вывести все свои войска с украинских территорий.

Британское издание The Telegraph отмечало, что "нейтральный" Китай поставляет России вооружения, среди которых – дроны и вертолеты. По данным британцев, только беспилотников КНР поставила РФ в количестве 1000 единиц.

Как полагают журналисты американского агентства Bloomberg, Китай изменил свою позицию по войне в Украине, однако все равно выступает за компромисс с Россией.

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