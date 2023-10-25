Россию 'бросают': Китай готов сотрудничать с США - Reuters

Глава КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая сотрудничать с Соединенными Штатами, чтобы совместно "реагировать на глобальные вызовы".
Reuters цитирует письмо Си к американскому президенту Джо Байдену, в котором говорится о "правильном пути взаимопонимания" обеих стран, что будет иметь "ключевое значение для мира".
Призыв Си к "более стабильным двусторонним отношениям", которые "должны быть построены на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного труда", прозвучал на фоне запланированного визита в США главы МИД Китая в конце недели.
Уже в ноябре ожидается встреча Байдена с Си Цзиньпинем в Сан-Франциско на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Агентство напоминает, что ряд этих встреч на самых высоких уровнях должен проложить путь к обсуждению "двумя крупнейшими экономиками мира" вопросов, вызывающих разногласия у Вашингтона и Пекина.
Отношения США и Китая на фоне войны в Украине
Соединенные Штаты неоднократно выражали обеспокоенность тесным сотрудничеством Китая и России, в частности это касалось и передачи оборудования для изготовления оружия российским оккупантам.
Отношения двух стран напряжены еще и из-за ситуации на Тайване, поскольку Китай не отказывается от намерений вторгнуться на территорию острова.
Как писала ранее газета WP, целью встречи Си и Байдена является попытка стабилизировать отношения между странами. Один из представителей Белого дома отметил, что есть "твердая" возможность, что эта встреча состоится.
Впрочем, отношения Путина и Си тоже претерпели изменений. По мнению Института изучения войны, визит Путина в Китай и встреча с Си Цзиньпином в октябре, похоже, не привели к каким-либо важнім изменениям в нежелании Китая установить желаемый для Кремля уровень двусторонних отношений или к каким-либо прорывам в смысле китайской военной поддержки России.
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